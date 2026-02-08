Buscan en Granma incrementar acopio de carne de cerdo

La Empresa Porcina de Granma impulsa un conjunto de estrategias dirigidas a garantizar el acopio de toda la carne de cerdo que se produce en la provincia.

El objetivo es incrementar los actuales volúmenes de entrega a la industria y contribuir al balance nacional, en un momento en que la recuperación productiva se convierte en prioridad para la economía cubana.

Entre las medidas más destacadas figura la creación de puntos de compra, lo que facilita la entrega directa de los productores y reduce los costos de traslado.

Así lo aseguró Olemnis Téllez, directora de la empresa porcina en este territorio.

Asimismo, se han establecido contratos con cooperativas y campesinos individuales, que aseguran precios justos y pagos en plazos breves, incentivando la comercialización formal de la carne

Durante los últimos años, la producción porcina en la provincia enfrentó un decrecimiento sostenido, marcado por limitaciones en el acceso a alimentos y recursos.

Sin embargo, un programa en ejecución permitió detener esa tendencia negativa y ya hoy se reportan incipientes crecimientos que marcan la ruta de la recuperación.

La empresa trabaja en la creación de colectivos laborales y en encadenamientos productivos que aseguran parte del alimento necesario para los animales.

Estos colectivos no solo aportan resultados a la producción, sino que también fortalecen la economía interna de la entidad.

Se trata de un esfuerzo integral que combina organización, disciplina y cooperación, con la mirada puesta en la sostenibilidad.

Directivos de la Empresa Porcina subrayan que el éxito de estas acciones depende de la disciplina en el cumplimiento de los contratos y de la cooperación activa de los productores.

La disposición mostrada por los productores a integrarse al nuevo sistema de trabajo es vista como un signo alentador para el futuro inmediato.

El propósito final es contribuir a la seguridad alimentaria de la provincia y al fortalecimiento de la economía local, en un escenario donde cada esfuerzo cuenta para consolidar la recuperación.

Radio Bayamo