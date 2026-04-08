Encuentro de bueyeros en finca «El Litoral» en Campechuela como alternativa ante déficit de combustibles

La finca «El Litoral», propiedad del productor Roberto Labrada Romero, en el municipio de Campechuela, acogió un encuentro de bueyeros, como parte de las medidas adoptadas ante la situación agravada de suministros de combustibles.

El evento, que se desarrolló en las áreas del productor, reunió a operarios de tracción animal procedentes de diversas unidades productivas del municipio, donde compartieron experiencias sobre el manejo de yuntas de bueyes y la preparación de parcelas para las labores del campo.

Carlos Manuel Atencio Quintana, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, con los trabajadores en el lugar, recorrió las instalaciones de la finca y observó el estado de los animales y los implementos de trabajo.

Durante el intercambio, los asistentes expusieron las alternativas que implementan para sustituir el uso de combustible en las actividades agrícolas. El empleo de bueyes para el arado, la siembra y el transporte de cargas constituye una de estas soluciones.

Los bueyeros recibieron orientaciones sobre el mantenimiento de los animales y la elaboración de arneses y yugos con materiales disponibles en el territorio. El presidente de la Asamblea Municipal constató el funcionamiento de estas prácticas en la finca.

El encuentro forma parte de un programa de visitas a fincas que utilizan tracción animal en Campechuela. Las autoridades locales prevén extender estos intercambios a otras unidades productivas en los próximos días.

Radio Bayamo