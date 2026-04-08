Las acusaciones sobre el Medicare son una calumnia más contra Cuba

Cuba tiene una posición firme de rechazo a este y otros delitos transnacionales. Eso lo conoce bien el Gobierno de Estados Unidos, el cual ha intercambiado y coordinado con el cubano acciones conjuntas sobre terrorismo, asistencia judicial, seguridad comercial, tráfico ilícito de drogas, tráfico de migrantes y fraude migratorio, ciberdelitos, lavado de activos y delitos financieros; si bien, como norma, no ha habido una conducta recíproca de parte de las autoridades estadounidenses.
Cuba ha procesado a personas que radican en el territorio nacional y han estado vinculadas a fraude al Medicare de Estados Unidos. Asimismo, a través de mecanismos bilaterales, las autoridades cubanas han compartido y solicitado a Estados Unidos información sobre personas asociadas a delitos financieros y ha requerido asistencia para la devolución de ciudadanos cubanos radicados en ese país que evadieron las leyes cubanas y están acusados por contravenciones de este tipo.
Los funcionarios del Gobierno de Estados Unidos que se citan para esta calumnia faltan a la verdad conscientemente.
El Gobierno de Cuba reitera su voluntad de enfrentar de manera conjunta los delitos transnacionales originados en EE.UU. mediante el intercambio oportuno de información.
La Habana, 8 de abril de 2026