Granma se alista para la celebración por el Día de las Madres

La provincia de Granma se alista para realizar un amplio programa de actividades, entre sábado y domingo, por el Día de las Madres, fecha que se celebrará el próximo 10 de Mayo.

El sábado, desde tempano en la mañana, acogerá las ferias comerciales, culturales y deportivas, dedicadas a Mamá, en todos los municipios, con ofertas de diversos productos alimenticios, entre estos los agropecuarios e industriales, junto a una variada programación recreativa y de sano esparcimiento.

Se anuncian también para ese día la noche de la Cubanía, a partir de la seis de la tarde, que estarán, amenizadas por la música tradicional, ventas de flores y comidas criollas.

Incluye la prestación de servicios en unidades del Sistema de Atención a la Familia, cafeterías y mini-restaurantes del Plan Turquino y la realización de actividades en comedores y otras instalaciones de las zonas rurales.

Igualmente, serán organizadas cenas en los hogares maternos y casas de los abuelos, centros en los que por vocación humanista son cuidadas madres gestantes, adultas mayores y de núcleos en situación de vulnerabilidad.

No obstante, las limitaciones impuestas por el férreo bloqueo económico y energético que provocan severos daños en la vida de la población, en el territorio se aplicarán alternativas para que ninguna progenitora granmense quede sin recibir el merecido tributo, en especial las que fallecieron y descansan, en las necrópolis y cementerios de las localidades.

La provincia viene trabajando en los objetivos orientados por las máximas autoridades del Partido y Gobierno en Granma: Diversidad y calidad de las ofertas. Que nadie se quede atrás si puede aportar. Que primen las iniciativas de todos los sectores, con énfasis en Cultura, Deportes, proyectos culturales de barrio, proyecciones comunitarias y de promoción de salud.

Asimismo, el lograr precios más bajos, a partir de la revisión exhaustiva de las fichas de costo, el día de la feria como oferta a la población e integrar al sector no estatal a la festividad.

Se precisa que los municipios garanticen la organización de esta importante actividad que el pueblo espera los fines de semana, en los lugares diseñados y manteniendo las ferias de barrios, aprovechando las potencialidades productivas en los Consejos Populares.

La Demajagua