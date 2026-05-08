Granma se alista para la celebración por el Día de las Madres

La provincia de Granma se alista para realizar un amplio programa de actividades, entre sábado y domingo, por el Día de las Madres, fecha que se celebrará el próximo 10 de Mayo.

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El sábado, desde tempano en la mañana,  acogerá  las ferias comerciales, culturales y deportivas,  dedicadas a Mamá,  en todos los municipios,  con ofertas de  diversos productos alimenticios, entre estos los agropecuarios  e industriales, junto a una variada programación  recreativa  y  de sano esparcimiento.

Se anuncian también  para ese día la noche de la Cubanía,  a partir de la seis de la tarde, que estarán, amenizadas por la música tradicional, ventas de flores y comidas criollas.

Incluye la prestación de servicios  en unidades del Sistema de  Atención a la Familia, cafeterías y mini-restaurantes del Plan Turquino y la realización de actividades  en  comedores y otras  instalaciones de las zonas rurales.

Igualmente, serán organizadas cenas  en los  hogares maternos y  casas de los abuelos, centros en los que  por vocación humanista son cuidadas madres gestantes, adultas mayores y  de núcleos en situación de vulnerabilidad.

No obstante,  las limitaciones  impuestas  por el  férreo bloqueo  económico  y energético  que provocan  severos daños en  la vida de la población,  en el territorio se aplicarán  alternativas  para que ninguna  progenitora granmense quede sin recibir el merecido tributo, en especial las que fallecieron y descansan,  en  las necrópolis  y   cementerios  de las localidades.

La provincia  viene  trabajando  en  los objetivos orientados por  las máximas autoridades del Partido y Gobierno en Granma: Diversidad y calidad de las ofertas. Que nadie se quede atrás si puede aportar. Que primen las iniciativas de todos los sectores, con énfasis en Cultura, Deportes, proyectos culturales de barrio, proyecciones comunitarias y  de promoción de salud.

Asimismo, el lograr precios más bajos,  a partir de la revisión exhaustiva de las fichas de costo, el día de la feria como oferta  a la población e integrar al sector no estatal  a la festividad.

Se precisa que los  municipios  garanticen   la organización de esta importante actividad que el pueblo espera los  fines de semana,  en los lugares  diseñados y manteniendo  las ferias de barrios, aprovechando  las potencialidades  productivas en los  Consejos Populares.

La Demajagua

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