“Tiempo de luz”, un regalo audiovisual para las madres

El video clip “Tiempo de luz”, con letra y música de Osnel Odit e interpretado por el pequeño bayamés Lincom Jefferson, tendrá su premier este sábado 9 de mayo, a las 4:00 PM en el cine Céspedes, de la capital granmense, justo en la víspera del Día de las Madres.

Se trata de una producción audiovisual muy especial, de Videos Crisol, ya que está dedicada a la madre del artista y a todas las demás progenitoras del mundo, un homenaje lleno de emoción y significado.

Lincom Jefferson expresó que se ha sentido muy bien realizando este proyecto, que aborda esa etapa mágica de la vida cuando se pasa de la niñez a la adolescencia. Además, destacó la experiencia maravillosa de trabajar junto a los camarógrafos, bailarines y todo el equipo técnico, quienes aportaron mucha creatividad y profesionalismo.

La dirección estuvo a cargo de David Dagota, quien logró captar la esencia del tema con imágenes que reflejan luz, esperanza y el cariño maternal y forma parte de varios audiovisuales interpretados por Lincom, con la realización del conocido creador..

Sin duda, “Tiempo de luz” promete ser un estreno conmovedor que conectará profundamente con el público, especialmente en esta fecha tan especial dedicada a las madres.

La Demajagua