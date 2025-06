Teófilo Stevenson regresa a Moscú… 45 años después

Los últimos planos de la construcción de la historia de vida con matices de ficción sobre el desarrollo personal y deportivo del hijo ilustre de Puerto Padre, Las Tunas, se filman desde inicios de esta semana en la capital de Rusia, como parte de una coproducción entre el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (Icaic) y el legendario estudio cinematográfico ruso Mosfilm.

Hasta una escenificación de la Moscú de 1980 se trasladó un excelente equipo de realización de la nación caribeña liderados por el director de cine Alejandro Gil, quienes junto a colegas del país eslavo ponen sobre los hombros del joven actor antillano Alejandro Phillips la responsabilidad de interpretar a Teófilo.

Los últimos planos de la construcción de la historia de vida con matices de ficción sobre el desarrollo personal y deportivo del hijo ilustre de Puerto Padre, Las Tunas, se filman desde inicios de esta semana en la capital de Rusia. Foto: Prensa Latina.

“Esto no estaba ni en mis mejores sueños, es un regalo que me dio Alejandro. Yo recuerdo que cuando él me lo dijo, mi impulso fue decirle, pero tú estás seguro, y sabes, fue muy grato para mí recibir la noticia”, comentó en exclusiva a Prensa Latina el protagonista de este filme quien en pocos días se gradúa como actor de la Universidad de las Artes de Cuba.

Tras asumir esta gran responsabilidad Phillips aseguró que los esfuerzos han sido muchos, pues le tocó entrenar y aumentar su peso para de alguna manera llegar a la figura del púgil cubano, al tiempo que reconoció que nunca había practicado ningún deporte.

De la oportunidad de a su corta edad y en su primera experiencia en el séptimo arte participar en una coproducción cubano-rusa, el actor la catalogó de extraordinaria, por el compromiso demostrado por los especialistas de Mosfilm con “Teófilo”.

“Ha sido maravilloso, han sido extraordinarios, tienen mucho prestigio, nos han acompañado, nos han apoyado y nos han brindado todo lo que necesitamos para terminar la película a la altura de lo que merece.

Verlos como ellos, sobre todo, se han comprometido con “Teófilo”, con su figura, y saber la responsabilidad que le imprimen al trabajar y colaborar en esta película, demuestra la universalidad de Stevenson”, acentuó.

Los últimos planos de la construcción de la historia de vida con matices de ficción sobre el desarrollo personal y deportivo del hijo ilustre de Puerto Padre, Las Tunas, se filman desde inicios de esta semana en la capital de Rusia. Foto: Prensa Latina.

En ese contexto, también resaltó el cariño recibido por el pueblo del gigante euroasiático, así como la sorpresa de sentir el reconocimiento que manifiestan los rusos por el deporte cubano y en especial por el boxeador de la mayor de las Antillas.

Entre los planos más complicados el actor marcó la escenificación de la pelea final de 1980 entre Teófilo Stevenson y el boxeador soviético Pyotr Zaev, la cual tuvo lugar entonces en el Complejo Deportivo Olímpico, y que fue representada en esta ocasión en el palacio universal de deportes Alas de los Soviets, también construido para la cita olímpica.

Para Phillips es un honor y un privilegio representar a Cuba, “porque también es otra de las misiones que tenemos acá, demostrar la valía del cine, la cultura y los artistas cubanos, y ponerlo a la altura de lo que merecemos y de lo que somos capaces de hacer”, sentenció.

Cubadebate