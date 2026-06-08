Una tradición que salva vidas

Desde hace más de medio siglo, Cuba celebra con orgullo la Jornada Nacional del Donante Voluntario de Sangre, una fecha emblemática que destaca el valor del acto altruista que salva innumerables vidas cada día.

Este año, la provincia de Granma se suma con entusiasmo a esta celebración que se extiende desde el 6 hasta el 14 de junio, desplegando una variada y significativa agenda de actividades.

Durante la jornada, brigadas especializadas visitarán escuelas, centros comunitarios y espacios públicos para informar y motivar a la población sobre la importancia de donar sangre de forma voluntaria, un acto de amor y responsabilidad que puede cambiar el destino de muchos pacientes.

Una de las características más emotivas de esta jornada es el reconocimiento a los donantes más asiduos. En cuyo acto solemne autoridades sanitarias y representantes de Salud reconocerán a quienes, con su compromiso constante, han demostrado un ejemplo de solidaridad ejemplar.

De igual manera se han organizado charlas informativas dirigidas a estudiantes universitarios, docentes y líderes comunitarios. Expertos en hematología y profesionales de la salud expondrán los procedimientos que garantizan la seguridad tanto para el donante como para el receptor.

El impacto de la Jornada Nacional del Donante Voluntario de Sangre trasciende lo meramente sanitario. En Granma, como en toda Cuba, este evento reafirma valores humanos esenciales como la solidaridad, la empatía y el compromiso colectivo.

Durante más de 50 años, esta tradición ha contribuido no solo a mantener abastecidos los bancos de sangre de los hospitales, sino también a fortalecer el tejido social, recordándonos que cada gota donada es un puente hacia la vida.

La Demajagua