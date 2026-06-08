Cuba y Djibouti evaluaron ampliar cooperación en salud

La recién nombrada ministra de Salud de Djibouti, Mouna Osman, recibió este domingo al embajador de Cuba aquí, Marcelo Caballero, para evaluar el estado actual de la cooperación bilateral en el sector y explorar oportunidades para su fortalecimiento.

Según conoció Prensa Latina, la reunión se desarrolló en un ambiente de cordialidad y entendimiento mutuo y forma parte de los esfuerzos conjuntos encaminados a consolidar y profundizar los históricos vínculos de colaboración existentes entre ambos países en el ámbito sanitario.

Caballero transmitió el mensaje de felicitación del ministro de Salud cubano, José Ángel Portal Miranda, a su homóloga yibutiana y la invitación para visitar la isla caribeña.

Osman reiteró su firme compromiso y plena disposición de continuar trabajando estrechamente con la parte cubana para elevar esta colaboración a niveles superiores, en beneficio de los pueblos y en interés mutuo de las dos naciones.

Participaron también en la reunión el jefe de la Brigada Médica Cubana aquí, Osmani Cañete, y por la parte local el secretario general del Ministerio de Salud, Mohamed Ali, y el consejero técnico encargado de la Cooperación Médica, Mahamoud Daoud Dabar.

Cuba y Djibouti establecieron relaciones diplomáticas el 21 de noviembre de 1998, caracterizadas por la amistad y estrecha colaboración, especialmente en el campo de la salud abarcando casi todas las ramas.

La Demajagua