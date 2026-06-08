Cuba y Djibouti evaluaron ampliar cooperación en salud

Según conoció Prensa Latina, la reunión se desarrolló en un ambiente de cordialidad y entendimiento mutuo y forma parte de los esfuerzos conjuntos encaminados a consolidar y profundizar los históricos vínculos de colaboración existentes entre ambos países en el ámbito sanitario.
Caballero transmitió el mensaje de felicitación del ministro de Salud cubano, José Ángel Portal Miranda, a su homóloga yibutiana y la invitación para visitar la isla caribeña.
Osman reiteró su firme compromiso y plena disposición de continuar trabajando estrechamente con la parte cubana para elevar esta colaboración a niveles superiores, en beneficio de los pueblos y en interés mutuo de las dos naciones.
Participaron también en la reunión el jefe de la Brigada Médica Cubana aquí, Osmani Cañete, y por la parte local el secretario general del Ministerio de Salud, Mohamed Ali, y el consejero técnico encargado de la Cooperación Médica, Mahamoud Daoud Dabar.
Cuba y Djibouti establecieron relaciones diplomáticas el 21 de noviembre de 1998, caracterizadas por la amistad y estrecha colaboración, especialmente en el campo de la salud abarcando casi todas las ramas.