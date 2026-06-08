Liga Élite de Béisbol: sin movimientos en la vanguardia

El líder Industriales vio hoy interrumpido su partido por lluvia, Las Tunas dividió honores y Holguín cayó derrotado, por lo que la IV Liga Élite del Béisbol Cubano no sufrió cambios en la vanguardia.

Los Leones capitalinos sellaron su partido por las inclemencias del tiempo ante los Huracanes de Mayabeque, cuando ganaban 8-5 en la cuarta entrada, y los Leñadores, segundos en el ordenamiento, no pudieron descontar diferencias al pactar tablas con los Cocodrilos de Matanzas en su doble cartelera.

En el partido sellado de la jornada anterior, los Cocodrilos se impusieron 5-3, tras conectar 12 imparables y remontar en el marcador.

Andrys Pérez fue clave en la victoria con un vuelacercas con dos corredores en base para igualar el choque, mientras José Amaury Noroña y Eduardo Blanco conectaron sencillos impulsores de las carreras que definieron el resultado.

Luis Manuel Hernández lanzó cinco entradas sin permitir anotaciones para llevarse el crédito, mientras Andier Reyes cargó con el revés al soportar todas las carreras de sus rivales.

A segunda hora llegó el desquite para los Leñadores, que se impusieron 9-6 para sumar su decimoséptima victoria del torneo.

Yassel Izaguirre fue el más productivo al batear de 4-2, con jonrón y tres impulsadas, mientras Yordanis Alarcón se fue de 2-2, con doble y par de remolques.

Islay Sotolongo ganó el partido tras labor de cinco entradas con dos carreras permitidas, y Alberto Pablo Civil sacó un out cuando los yumurinos amenazaban, para anotarse el salvamento.

El abridor Jenier Álvarez, castigado con seis carreras, no pudo completar la segunda entrada y cargó con el descalabro.

Por los derrotados, sacaron la pelota del parque Brayan Peña y el receptor Pérez, este último por segunda ocasión en la jornada.

En el 26 de Julio, los Cazadores de Artemisa doblegaron 15-10 a los Cachorros holguineros y se afianzaron en zona de clasificación.

Un bambinazo con las bases llenas de Dainel López en el séptimo inning dio un vuelco al marcador y puso delante a los anfitriones, que defendieron la ventaja hasta el final.

José Miguel Rodríguez, en rol de relevo, permitió el estacazo decisivo y cargó con la derrota, mientras Yosvani Martínez se llevó el crédito con un rescate de dos entradas sin permitir libertades.

Por los ganadores, Carlos Monier también desapareció la esférica, y por los derrotados, conectaron cuadrangulares Leonardo Alarcón, Michel Gorguet, Lázaro Cedeño y Edward Magaña, el de este último a la hora de recoger los bates en una rebelión tardía.

Después de estos resultados, Industriales se mantiene al mando con 20 éxitos y nueve reveses, seguido por Las Tunas (17-13), Holguín (15-15), Artemisa (13-15), Mayabeque (12-16) y Matanzas (10-19).

La Demajagua