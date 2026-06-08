Participa Cuba en Conferencia Internacional del Trabajo en Ginebra

Jesús Otamendiz Campos, ministro de Trabajo y Seguridad Social de Cuba, encabeza la delegación de la isla a la 114 Conferencia Internacional del Trabajo, que sesionará en Suiza, hasta el próximo 12 de junio, informó la Misión de Cuba en Ginebra desde su perfil en la red social Facebook.

La cita reúne a representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores de los 187 Estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), para debatir sobre empleo decente en plataformas digitales, igualdad de género, diálogo social y tripartismo.

La delegación cubana denunciará el impacto del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero de Estados Unidos contra los trabajadores, incluyendo el cerco energético, y compartirá avances de las políticas de empleo implementadas en el país.

Otamendiz informará sobre la próxima aprobación del nuevo Código del Trabajo por la Asamblea Nacional del Poder Popular, resultado de un proceso de consultas en colectivos laborales, que ampliará derechos y garantías para todos los sectores.

Cuba, como miembro fundador de la OIT, ha ratificado 90 convenios —incluidos los 10 fundamentales— y participa activamente en la elaboración y adopción de las normas internacionales del trabajo.

En el marco de la Conferencia, el ministro sostuvo encuentros iniciales con Marath Bolaños López, secretario de Trabajo y Previsión Social de México, y con Hemut Schwarzer, jefe de Finanzas Públicas de la OIT, para identificar nuevas áreas de cooperación y modalidades de apoyo a la formación actuarial en Cuba.

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