Promueve Be Proud Travel turismo inclusivo y consciente hacia Cuba

Be Proud Travel, operadora mayorista especializada en experiencias inclusivas para la comunidad LGBTQ+, reafirmó su compromiso con Cuba mediante una iniciativa que impulsa el turismo consciente y humano hacia la isla, informó el Ministerio de Turismo desde su revista Sol de Cuba en su perfil de Facebook y web institucional.

La entidad destacó que la propuesta busca mantener un puente de conexión y esperanza entre los viajeros y el país, invitando a apoyar a los emprendedores locales bajo el lema “Tu viaje es su mayor respaldo”, en medio de las dificultades derivadas del bloqueo energético de Estados Unidos.

En comunicado difundido en redes sociales, la compañía subrayó que “nuestro lazo es con las personas” y afirmó creer en el poder transformador de los viajes como vía para acompañar y respaldar a las familias y trabajadores cubanos.

El texto resaltó que la solidaridad, respeto y admiración de la empresa están incondicionalmente con las familias y emprendedores de la isla, quienes reciben a los visitantes con resiliencia y calidez, y que la mejor forma de apoyar a una comunidad es caminar a su lado.

La operadora exhortó a no dejar sola a Cuba y a viajar para conectar con su gente, celebrando su cultura y aportando directamente a su bienestar económico.

El equipo de Be Proud Travel concluyó su mensaje con un enfoque solidario: “Viajamos para conectar. Conectamos para apoyar”, reafirmando que su iniciativa busca llevar un respiro económico directo a las manos de quienes más lo necesitan.

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