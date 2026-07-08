Cuba no es una amenaza, el bloqueo de EEUU sí

Cuba no es una amenaza, el bloqueo sí, expresó un lumínico en una céntrica calle de Nueva York, previo a la celebración hoy en la Asamblea General de la ONU de un debate sobre el tema.

«La Asamblea General de la ONU está programada para debatir el bloqueo genocida del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, que ha durado más de 60 años», dijo en la red social X la organización The People’s Forum, promotora de la iniciativa, en el texto que acompañó el video del lumínico.

Advirtió que desde que el presidente Donald Trump «implementó el bloqueo adicional y estrangulador del petróleo en enero, los apagones se han vuelto comunes, los hospitales están racionando la energía, pero el pueblo cubano continúa resistiendo a pesar de los intentos del gobierno de Estados Unidos por asfixiarlos».

«Cuba no es una amenaza, ¡el bloqueo sí lo es! Dejen vivir a Cuba», subrayó el grupo, con sede en Nueva York.

En recientes declaraciones a Prensa Latina, el representante permanente de Cuba ante la ONU, Ernesto Soberón, denunció el impacto humanitario extremadamente dañino de las medidas coercitivas unilaterales de Washington contra su país.

Explicó que la sesión plenaria que tendrá lugar la mañana de este martes en la Asamblea General reabrirá el «tema 38 de la Agenda, relacionado con el bloqueo».

El diplomático cubano enfatizó que será un debate a la luz de los acontecimientos actuales: la guerra económica contra nuestro país, el cerco energético, las amenazas de agresión, las órdenes ejecutivas con impacto extraterritorial firmadas en los últimos meses por el presidente Trump.

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Al anunciar la semana pasada la celebración de esta sesión a solicitud de Cuba, el canciller Bruno Rodríguez denunció que la agresión multidimensional de Estados Unidos contra la isla “no consiste en un peligro por venir o una amenaza futura, es un crimen de lesa humanidad en plena ejecución”.

El cerco energético y otras medidas de intensificación extrema del bloqueo constituyen “un acto de genocidio tipificado también como un castigo colectivo y una violación masiva, flagrante y sistemática de los derechos humanos de las cubanas y cubanos y del derecho internacional humanitario”, recalcó Rodríguez durante una conferencia de prensa en La Habana.

El ministro de Relaciones Exteriores reveló las maniobras del aparato diplomático del Departamento de Estado para tratar de impedir que la Asamblea General pueda evaluar en el plenario un tema de interés global, utilizando presiones y amenazas con el propósito de intimidar a los Estados miembros de la ONU.

La Asamblea General de la ONU condenó en 31 ocasiones anteriores el bloqueo contra Cuba, con el respaldo mayoritario de la comunidad internacional.

Radio Bayamo