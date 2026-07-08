Galenos devuelven esperanza de vida a infante de Granma

Con tan solo 7 años, Camilo Ernesto se mantuvo durante más de un mes en la terapia intensiva del Hospital Pediátrico General Milanés de la provincia de Granma debido a graves lesiones en la piel. Gracias a la dedicación y constancia del personal del centro, el niño está en su hogar junto a su familia. La historia de Camilo demuestra que pese a las limitaciones actuales, salvar vidas, principalmente de los más pequeños, es prioridad para el sistema de salud en este territorio suroriental