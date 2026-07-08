Sincronizada Granma al Sistema Electroenergético Nacional

Alrededor de la 1:10 de la madrugada, los especialistas granmenses lograron enlazar a la provincia a la red nacional eléctrica que sufrió una desconexión total el lunes último.

De acuerdo con la más reciente publicación de la Empresa Eléctrica de Granma en su cuenta de Facebook, están disponible 18 MW para todo el territorio.

El municipio de Río Cauto en su totalida, y las localidades de La Sal, Sofía, Yara Pueblo y Fábrica de Conservas, pertenecientes a Yara, se ubican como los circuitos con mayor tiempo de afectación hasta el amanecer.

Asegura la entidad que se continúa levantando carga según las condiciones del SEN lo permitan, para así poder ir restableciendo los circuitos de mayor tiempo de afectación acumulado.

A la compleja situación se suma una falla en la línea de 33kv que alimenta el municipio de Media Luna; así como se reportan hasta la fecha un total de 503 quejas pendientes, entre ellas, 32 transformadores disparados, 23 acometidas reventadas, 11 líneas secundarias reventadas y 5 averías primarias.

La Demajagua