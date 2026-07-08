Irán ataca 85 objetivos estadounidenses en el Golfo Pérsico

La Guardia Revolucionaria iraní anunció hoy ataques contra 85 objetivos militares estadounidenses en Baréin y Kuwait, en respuesta a lo que calificó como una violación del alto el fuego por parte de Estados Unidos.

El anuncio marca una nueva escalada que amenaza con ampliar la confrontación entre Teherán y Washington en la región del Golfo.

La declaración iraní se produjo horas después de que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) confirmara el fin de una nueva ronda de ataques contra Irán, dirigidos, según Washington, contra más de 80 objetivos militares.

Entre los blancos mencionados por el CENTCOM figuran sistemas de defensa aérea, redes de mando y control, radares costeros, sistemas de misiles y buques de la Guardia Revolucionaria en las proximidades del estrecho de Ormuz.

Teherán había prometido previamente una respuesta “decisiva” a los ataques estadounidenses contra objetivos cercanos a esa vía marítima estratégica, al considerar que Washington violó repetidamente el memorando de entendimiento entre ambos países.

Medios iraníes informaron además que Teherán lanzó misiles contra buques de guerra estadounidenses.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán advirtió, en un comunicado publicado en su canal oficial de Telegram, sobre las consecuencias de la violación del acuerdo por parte de Estados Unidos.

La Cancillería subrayó que Irán adoptará medidas decisivas para proteger sus intereses y su seguridad nacional.

Poco después, la agencia Fars informó que Irán había lanzado misiles y drones contra objetivos navales estadounidenses.

En paralelo, la Guardia Revolucionaria afirmó haber derribado un dron estadounidense MQ-9 Reaper en el sur de Irán, según medios locales.

El Ministerio del Interior de Baréin anunció que las sirenas sonaron el martes después de que Estados Unidos atacara decenas de objetivos en Irán.

En un comunicado publicado en su sitio web, la cartera llamó a ciudadanos y residentes a mantener la calma y dirigirse al lugar seguro más cercano.

Los hechos se produjeron después de que el Comando Central de Estados Unidos anunciara el martes por la noche el inicio de una serie de ataques militares contra Irán, con el objetivo de “imponer un alto costo” a Teherán por atacar buques mercantes con tripulación civil en una vía marítima internacional.

Estos acontecimientos se producen después de que tres buques fueran atacados en el estrecho de Ormuz durante las últimas 24 horas, incluido un buque cisterna catarí de gas natural licuado.

Doha acusó a Teherán de atacar la embarcación, pese al acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, en vigor desde el 8 de abril.

Los ataques del martes son los primeros ejecutados por fuerzas estadounidenses contra Irán desde una serie de bombardeos aéreos realizados a finales del mes pasado, que Washington presentó como respuesta a acciones de Teherán contra buques mercantes.

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