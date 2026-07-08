La OTAN anuncia un plan multimillonario para reforzar sus capacidades militares y calmar a Trump

La OTAN tiene que acertar en dos vías: defenderse y contentar a Trump. Ese ha sido el objetivo de la primera jornada de la cumbre de la Alianza en Ankara donde se ha anunciado un plan multimillonario no solo para aumentar las capacidades de los aliados, sino también para alinearse con las exigencias de Estados Unidos, que pide más implicación e iniciativa a los europeos.

Por eso en el Foro de la Defensa del cónclave en Turquía se ha comunicado que la organización destinará 37 000 millones de euros (40 000 millones de dólares) a sistemas antidrones y demás elementos militares para el corto y el medio plazo, con varios proyectos multinacionales.

Además, España también se suma al programa de Vigilancia Continua desde el Espacio (APSS, por sus siglas en inglés), tal como ha anunciado la vicesecretaria general de la organización, Radmila Shekerinska. “El buque de insignia de la OTAN para el espionaje desde el espacio se llama Vigilancia Continua de la Alianza desde el Espacio, APSS; se lanzó hace dos años en la cumbre de Washington”, sostuvo. España es el decimonoveno aliado que se une a estos planes.

Paralelamente a la iniciativa multinacional del A400M, Finlandia se ha incorporado a la Flota Multinacional de Aviones Cisterna y de Transporte Multifuncionales (MRTT) (MMF). En conjunto, los nueve miembros de la flota MRTT (Bélgica, Chequia, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega y Suecia) también anunciaron la inminente entrega del décimo avión Airbus A330 MRTT, lo que acerca a la flota a su capacidad total de 12 aviones.

Por otro lado, once aliados han anunciado la adquisición conjunta de aviones Saab GlobalEye como nuevo Sistema Aerotransportado de Alerta y Control (AWACS) de la Alianza Atlántica. “Esta decisión supone un paso significativo en la modernización de las capacidades de vigilancia aérea y alerta temprana de la OTAN, al sustituir parte de la anticuada flota de Boeing E-3 de la Alianza”, matizaron.

El sistema incluye una vigilancia avanzada y multidominio en el aire, la tierra y el mar desde una única plataforma. Asimismo, desarrollan, ofrecerá una detección y un seguimiento mejorados de amenazas complejas, como enjambres de drones, misiles balísticos y misiles de crucero. Todo esto permitirá que la OTAN tenga una visión panorámica más completa en sus operaciones.

No han sido estos los únicos anuncios, pues Dinamarca, Finlandia, Alemania y Noruega se lanzarán la adquisición de hasta cinco aeronaves no tripuladas MQ-4C Triton de Northrop Grumman, de alta gama, gran altitud y larga autonomía, con el fin de reforzar la Fuerza de Inteligencia, Vigilancia y Reconocimiento (ISR) de la OTAN.

El propio Mark Rutte ha celebrado estos pasos como una manera de demostrar unidad dentro de la Alianza Atlántica, sin dar espacio a las tensiones generados por Trump con el resto de socios.

“Los drones han alterado profundamente, como todos sabemos, el carácter de la guerra moderna. Y se han convertido en un factor decisivo en el campo de batalla. Esto queda claro por lo que vemos en Ucrania, en Oriente Próximo y en toda la Alianza. Los propios aliados han sufrido repetidas incursiones de drones. En respuesta, la OTAN está ampliando rápidamente su capacidad para desplegar y operar drones a gran escala”, recordó, y celebró que todos estos proyectos sean made in OTAN, es decir, pensados y desarrollados por los aliados occidentales.

Y es que el neerlandés ha insistido, en un símil futbolístico, en que “el partido está lejos de terminarse”, en relación a las capacidades conjuntas que están desarrollando Rusia, China o Irán, entre otros. “Estos países cooperan cada vez más entre sí, y eso debería preocuparnos a todos, porque les aseguro que no tienen en mente nuestros mejores intereses. Así que eso es a lo que nos enfrentamos. Esa es la realidad que afrontamos”, avisó al respecto el ex primer ministro de Países Bajos.

“No tenemos el lujo del tiempo. Necesitamos capacidades ya para garantizar que seguimos preparados”, alertó el secretario general para incidir en la necesidad de que los países lleguen a la meta del 5% en cuestiones defensivas para que la Alianza desarrolle, dijo, una verdadera capacidad de disuasión; y esa capacidad ha de ser conjunta. “Ustedes nos necesitan a nosotros, en la OTAN, para decirles qué necesitan nuestras fuerzas militares. “Esa es la demanda. Y nosotros los necesitamos a ustedes para convertir esos requisitos en capacidades reales. Eso es la oferta. Por eso creo que debemos seguir construyendo la cooperación entre la OTAN y la industria”, expresó ante los gobiernos y los representantes de las empresas en Ankara.

Así Rutte quiso terminar con el llamamiento futbolístico. “Hay algo que creo que el fútbol nos enseña. Ningún equipo gana por un jugador brillante. Se necesita al portero, a los defensas, a los centrocampistas, a los delanteros, y sí, todo el mundo se fija en el jugador que marca el gol de la victoria. Pero detrás de cada jugador y equipo exitoso sobre el terreno de juego hay muchos otros en el banquillo y entre bastidores. La OTAN funciona de manera muy similar”, concluyó.

(Tomado de Head-Post)

Cubadebate