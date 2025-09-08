Lizt Alfonso Dance Cuba bailará en Tailandia por primera vez

Lizt Alfonso Dance Cuba (LADC) anunció hoy que actuará por primera vez en Tailandia, invitada al 27th Bangkok´s International Festival of Dance & Music, el evento anual más grande y prestigioso del país asiático.

El próximo 16 de septiembre, la compañía presentará el espectáculo “¡Cuba vibra!”, en el Centro Cultural de Tailandia, escenario al que también subirán -como parte de la cita- Plácido Domingo, el Ballet Nacional de China, la Orquesta Filarmónica de Praga (República Checa) y Samara Opera & Ballet Theatre (Rusia), entre otros.

Del 6 de septiembre al 15 de octubre de 2025, varios artistas y conjuntos de diferentes países distinguirán la 27 edición del festival artístico que este año exhibirá creaciones musicales, danzarias, circenses y operísticas.

Según refiere un comunicado de la compañía, ¡Cuba vibra! recorre la música y diversos bailes de la isla caribeña y su última presentación aconteció en el Festival Internacional Santa Lucía, en México, hace casi año, con una calurosa acogida.

El espectáculo expone ritmos que han hecho historia en la isla desde la década de 1950 hasta la fecha y que fueron incorporando influencias foráneas muy cercanas.

Las coreografías imbrican chachachá, mambo, rumba, salsa, bolero y conga, en perfecta armonía con el latin jazz, el swing, el rock and roll y el flamenco, entre muchos estilos.

La obra refleja la mezcla de las raíces españolas y africanas que definen a la cultura de esta isla, la pasión ibérica y la espiritualidad que emanan de los bailes y cantos afrocubanos, haciendo uso del estilo Fusión que identifica a la compañía.

Su impacto proviene de la entrenada habilidad para combinar elementos de los bailes españoles, el ballet, la danza contemporánea, el folclore y disímiles bailes populares cubanos, afrocubanos y urbanos.

Los protagonistas de ¡Cuba vibra! tejen historias de vida comunes en un vecindario de la Habana Vieja, conjugando elegancia y pasión con la complejidad artística-técnica de la coreografía contemporánea.

Distintas escenas fueron concebidas por la propia directora, Lizt Alfonso, así como por las maestras Diana Fernández y Yadira Hernández.

