Restablecerán venta de gas licuado en Granma

La Unidad Comercializadora de Gas Licuado de Petróleo en Granma comenzará la venta de este producto el próximo martes nueve de septiembre.

La Unidad Comercializadora de Gas Licuado de Petróleo en Granma informa a la población que se restablece el inventario de este combustible en Santiago de Cuba, de acuerdo con publicación en el canal de Telegram de la entidad.

Sus equipos realizan hoy la búsqueda del producto para iniciar la venta al público el próximo martes 9 de septiembre.

La venta se realizará en los puntos de venta habituales de Granma. La empresa no ofreció más detalles sobre el volumen disponible ni el horario de operaciones.

De acuerdo con la publicación está previsto reiniciar la comercialización de GLP ( Gas Licuado del Petróleo) en la provincia por los municipios de Manzanillo y Jiguaní.

Se mantendrán las ventas por la asignación normal en la plataforma Transfermóvil, la cola para los asociados a la ANSOC, ACLIFIN, ANCI y vulnerables y la cola de los listados.

La noticia supone un alivio para los consumidores de la provincia, que dependen de este combustible para la cocción de alimentos y otras necesidades domésticas.

