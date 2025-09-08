Suben precios del petróleo luego de alza productiva

Los precios del petróleo subieron hoy luego de apreciarse un alza en la producción del carburante.

Para los operadores de materias primas esta alza permite recuperar parte de las pérdidas de la semana pasada.

Tales pérdidas ocurrieron después de que el alza de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) se consideró modesta y debido a la preocupación por la posibilidad de más sanciones al crudo ruso.

El crudo Brent de referencia europea subió 1,28 dólares, 1,95 por ciento, a 66,78 dólares el barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate avanzó 1,20 dólares, 1,94 por ciento, a 63,07 dólares el barril.

Ambos referenciales cayeron más del dos por ciento el viernes, ya que un débil informe sobre el empleo en Estados Unidos ensombreció las perspectivas de la demanda energética.

