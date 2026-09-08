Cuba ofrece experiencia en medicina preventiva a Vietnam

Cuba ofreció hoy a Vietnam su experiencia en la medicina preventiva y en la atención primaria de salud, al cumplirse 45 años de la inauguración del Hospital de Dong Hoi, en la central provincia de Quang Tri.

El Hospital Amistad Vietnam-Cuba de Dong Hoi es un símbolo de la historia especial de solidaridad y cooperación entre nuestros pueblos, expresó en el acto el segundo jefe de la misión de la Embajada de la isla en Hanoi, Maiker Comendador, ante Le Van Bao, vicepresidente del Comité Popular de la provincia Quang Tri y otros funcionarios del Ministerio de Salud y del territorio.

Cuba puede aportar su modesta experiencia, señaló Comendador durante su intervención en el propio centro hospitalario, una de las obras entregadas a Vietnam por iniciativa del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro, luego de su visita a las zonas liberadas del sur, en septiembre de 1973.

“Reiteramos la voluntad de expandir la cooperación en el sector de la salud, y de explorar conjuntamente fórmulas para hacerla más viable y eficaz”, expresó el diplomático ante directivos y trabajadores del nosocomio, funcionarios de la provincia y amigos de la Asociación de Amistad Vietnam-Cuba.

Compartimos la certeza –añadió- de que contamos con potencialidades para articular nuevas iniciativas en este ámbito que contribuyan a una cooperación más integral entre Vietnam y Cuba.

En la institución han laborado médicos cubanos de diferentes especialidades como pediatría, oncología y cardiología, un hecho que recordó en su discurso antes de agradecer el apoyo y el reconocimiento de la dirección del hospital y del pueblo vietnamita por esos galenos.

Igualmente, destacó el papel pionero del sector de la salud en las tradiciones de solidaridad y cooperación, desde que en la década de 1960 arribaran médicos militares y civiles, para auxiliar a los vietnamitas en medio de las duras condiciones de la guerra.

Esa epopeya, dijo, aportó a Cuba valiosas experiencias sobre la organización de la atención sanitaria en un escenario de conflicto militar.

Al referirse a la amistad entrañable entre Fidel Castro y el Presidente Ho Chi Minh, el segundo jefe de la misión cubana rememoró la visita del revolucionario en 1973, sus abrazos fraternales con los líderes vietnamitas, su paso por Quang Binh, los cálidos intercambios con los combatientes en Quang Tri, los momentos en que observaba el campo de batalla desde la colina 241, a pocos kilómetros de las líneas enemigas.

Una expresión elocuente de la hermandad que nos une, aseguró, es la valiosa colaboración de Vietnam en proyectos agroalimentarios en Cuba, y su permanente disposición a acompañar a Cuba en su desarrollo socioeconómico, a partir de las experiencias de la Renovación.

Además, del apoyo invariable del Partido, el Gobierno y el pueblo vietnamitas a la causa del pueblo cubano contra el bloqueo de Estados Unidos, reforzado sin precedentes durante el año en curso con infinidad de sanciones, cerco energético y permanentes amenazas de agresión militar.

Al ejemplificar hechos más recientes de la cooperación en el sector sanitario destacó la constitución de la empresa mixta Genfarma, y la inauguración de una planta para la producción de medicamentos, enclavada en el Parque de Alta Tecnología de Hoa Lac, en Hanoi.

Esta instalación permitirá obtener productos biofarmacéuticos novedosos con impacto directo en la calidad de vida del hermano pueblo vietnamita, adelantó.

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