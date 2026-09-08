La provincia de Granma lanza la campaña comunicativa “Granma, tierra de Fidel”

La provincia de Granma perteneciente a la isla de Cuba presentó oficialmente la campaña comunicativa "Granma, tierra de Fidel", una estrategia integradora que busca fortalecer la identidad de los granmenses, especialmente entre las nuevas generaciones, a través de una narrativa única que conmemora tres hitos históricos de profundo significado.

La campaña, diseñada por la Agencia de Comunicación Espiral de Bayamo, fue lanzada este fin de semana en la ciudad de Bayamo y se extenderá hasta el 2 de enero de 2027. Su propósito es posicionar a Granma “no solo como la provincia donde Fidel desembarcó, sino como” el territorio donde el líder revolucionario forjó gran parte de su legado.

Tres fechas, una sola narrativa

El año 2026 concentra para la provincia tres aniversarios de profundo significado histórico, político y emocional: el centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el cincuentenario de la constitución de la provincia de Granma (el 7 de noviembre próximo) y el septuagésimo aniversario del desembarco del yate Granma.

Lianet Suárez Sánchez, una de las diseñadoras de la campaña, explicó que esta responde a la necesidad estratégica de unificar la comunicación de estas tres fechas bajo una sola campaña, evitando la dispersión de mensajes y recursos.

“Doble legitimidad, histórica y afectiva”

Suárez destacó que el título de la campaña posee “una doble legitimidad, histórica y afectiva”. Por un lado, la provincia debe su nombre al yate que trajo a Fidel y a los 82 expedicionarios que desembarcaron en Playa Las Coloradas, Niquero, el 2 de diciembre de 1956, hecho que constituye “el acta fundacional de la identidad granmense”. Por otro, el propio Fidel Castro manifestó en múltiples ocasiones su vínculo entrañable con esta tierra.

En 1986, el Comandante en Jefe afirmó: “El año 56, el año del desembarco, pero no solo vine de visita a la provincia de Granma, sino que viví dos años en la provincia de Granma, por lo cual yo creo que adquirí el derecho de considerarme también granmense”.

Cheila Aguilera Riquenes