Un historiador y periodista nacido entre montañas

En el portal de una casa serrana, mientras el viento descendía de las alturas y el aroma de los cafetales se mezclaba con la humedad de la montaña, comenzó una vocación. No hubo entonces aulas solemnes ni grandes bibliotecas. Hubo, sobre todo, una voz: la de Luisa Tamayo, abuela y primera maestra de Aldo Daniel Naranjo.

Con palabras hermosas, cargadas de emoción y memoria, aquella mujer le hablaba de la vida de los habitantes de la Sierra Maestra, de los años ásperos anteriores al triunfo revolucionario, de la hospitalidad con que los campesinos acogieron al Ejército Rebelde y de las jornadas de sacrificio vividas por los guerrilleros en campaña.

Aldo Daniel escuchaba fascinado. Cada relato parecía traer consigo el eco de los combates, el paso fatigado de los hombres por los caminos abruptos y la presencia de los héroes que, en medio de la pobreza y las dificultades, sostuvieron la esperanza de una patria distinta.

Luisa no solamente le contaba historias: le enseñaba a mirar el paisaje, a reconocer en las montañas las huellas de quienes habían luchado y a comprender que la memoria de un pueblo también se guarda en sus casas, sus cafetales y sus conversaciones familiares. Nacido en 1966, Aldo Daniel Naranjo escogió desde muy temprano la pasión por la historia.

La influencia de su abuela fue decisiva, pero no estuvo sola. En su formación también ocuparon un lugar esencial los profesores de Historia, quienes le proporcionaron métodos para investigar, analizar los acontecimientos y comprender la relación entre los hechos y las circunstancias que los hicieron posibles.

De ellos aprendió que la historia no consiste únicamente en acumular fechas y nombres. Es necesario interrogar los documentos, contrastar testimonios, descubrir las motivaciones de los protagonistas y encontrar las palabras adecuadas para comunicar la fuerza de lo ocurrido.

Esa combinación entre rigor investigativo y sensibilidad narrativa marcaría su trayectoria posterior. Comprendió que un hecho histórico puede permanecer frío si se presenta sin contexto ni emoción. Por eso, en sus artículos y libros, procura acercar al lector a los hombres y mujeres que participaron en los procesos estudiados.

Detrás de cada batalla, de cada decisión política y de cada movimiento social, busca las voces, los temores, los sueños y los gestos de solidaridad que dan sentido a la historia.

Un momento significativo de su carrera llegó en 2002, cuando obtuvo el premio del Concurso Nacional Juan Marinello por su obra *Hijos de la fraternidad*, dedicada a la participación de los dominicanos en Cuba durante la insurrección de 1868-1878.

Aquel reconocimiento confirmó la importancia de una investigación que recuperaba una página de la solidaridad internacional y de los vínculos fraternos entre los pueblos del Caribe.

Ese mismo año recibió el Premio Anual de Investigaciones Culturales Juan Marinello, distinción que estimuló su creatividad y consolidó el prestigio como investigador. Para entonces, su trabajo ya revelaba una preocupación constante: rescatar episodios, personajes y procesos capaces de explicar la formación de la nacionalidad cubana.

Historiador, museólogo, periodista y guionista de radio y televisión, Naranjo ha desarrollado una obra vinculada estrechamente con la divulgación cultural. Como presidente de la Unión de Historiadores de Cuba en Granma, contribuyó también a promover el conocimiento de la historia regional y a fortalecer el diálogo entre investigadores, instituciones y comunidades.

Su bibliografía incluye Panorama de la República en Bayamo (1898-1925); El estandarte que hemos levantado, obra que refleja la permanencia de los ideales patrióticos; y Apuntes cronológicos. Carlos Manuel de Céspedes (1819-1874), dedicada al Padre de la Patria y a las circunstancias históricas que rodearon su vida y su acción revolucionaria.

Asimismo, es coautor de importantes investigaciones, entre ellas Bayamo en el crisol de la nacionalidad cubana, Hijos de la fraternidad. Los dominicanos en la insurrección cubana (1868-1878), El marquesado de Guisa y Páginas rebeldes.

En cada una de estas obras se advierte el propósito de iluminar zonas esenciales del pasado cubano y devolverles a sus protagonistas el lugar que merecen en la memoria colectiva.

La trayectoria de Aldo Daniel Naranjo puede entenderse como un largo viaje de regreso a aquellas primeras enseñanzas. Sus investigaciones, artículos y guiones son, en cierta forma, una manera de continuar la conversación iniciada por Luisa Tamayo: contar la historia con rigor, pero también con emoción; preservar los hechos, pero sin olvidar a las personas; y mantener viva, entre cafetales y montañas, la memoria de una nación.

La Demajagua