AFA define partidos amistosos en Argentina para despedir a Messi

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) realiza hoy gestiones para la celebración de dos partidos amistosos en este país con el objetivo de que la afición pueda despedir a Lionel Messi en un acto homenaje que ansía la hinchada nacional.

Los juegos serán contra Burkina Faso y Benín, aunque todavía no están definidas las fechas ni los estadios. Frente al primero pudiera ser el 3 de octubre en Buenos Aires y ante Benín tres días después, aunque falta la oficialización de la AFA y la confirmación de sede y horario.

Se baraja que el primero sea en el Monumental, del porteño barrio de Núñez, y el segundo en el Mario Alberto Kempes, de Córdoba, señaló la agencia Noticias Argentinas.

La AFA no ha confirmado estos partidos debido a que todavía se espera por una definición de la FIFA para determinar si esos encuentros tendrán un reconocimiento como amistosos Clase A, y empiezan a contar para reducir el número de juegos a los que fueron sancionados tres futbolistas de la Selección Argentina por incidentes en la final del Mundial 2026.

Leandro Paredes no podrá jugar en 10 partidos con la “Scaloneta”, Nahuel Molina siete y Thiago Almada uno. Las penas fueron aprobadas por la FIFA luego del pedido de la AFA para que puedan cumplirse en amistosos Clase A o en compromisos oficiales.

Mientras las definiciones llegan, el DT Lionel Scaloni ya comenzó a evaluar convocados y planea disputar entre dos y tres amistosos este año.

Tras su anuncio de retiro del seleccionado el mes pasado, los hinchas esperan saber si el capitán regresará a Argentina para tener un último adiós dentro de la cancha con su gente.

Por más que se haya retirado con una emotiva carta de puño y letra, el hincha se sigue ilusionando con verlo una última vez: dentro del campo de juego, con la N°10 en la espalda y en su propio país. Por ahora se desconoce si se sumará al plantel de Scaloni para ponerle el broche de oro a su historia dorada. Todo dependerá de su voluntad.

Lo que está claro es que está por comenzar la era post Messi en la Selección Argentina.

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