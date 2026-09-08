China apuesta por redes inteligentes y computación avanzada para 2030

China impulsa hoy un plan para acelerar el desarrollo de su industria de información y comunicaciones, con énfasis en nuevas infraestructuras digitales, inteligencia artificial, computación avanzada y tecnologías de próxima generación hacia 2030.

El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información informó que el país prevé elevar a 4,1 billones de yuanes (605 mil millones de dólares) los ingresos del sector en los próximos cuatro años.

El objetivo forma parte del Plan de Desarrollo de la Industria de Información y Comunicaciones para el período 2026-2030.

El documento establece 13 indicadores principales, entre ellos una inversión acumulada de 3,8 billones de yuanes (560 mil millones de dólares) en infraestructura de información y un crecimiento medio anual de siete por ciento del volumen de servicios de telecomunicaciones.

La planificación también fija como meta alcanzar una capacidad de computación inteligente de nueve mil 800 EFLOPS y una penetración de usuarios de 5G, incluida la modalidad 5G-Advanced (5G-A), del 95 por ciento para 2030.

El plan contempla 26 tareas prioritarias agrupadas en seis áreas, entre ellas la construcción de infraestructura de información, el desarrollo de la industria de comunicaciones, la modernización de la gobernanza, la seguridad de redes y datos, la ampliación de aplicaciones integradas y la expansión internacional.

Entre las medidas previstas figura el inicio oportuno de la comercialización de 6G, el desarrollo de una red nacional integrada de computación y la investigación de tecnologías de computación espacial.

El documento también plantea promover la integración de 5G con el sistema de navegación por satélite Beidou, así como ampliar de forma ordenada aplicaciones y nuevos servicios basados en tarjetas SIM integradas (eSIM) y comunicaciones sin conexión a redes convencionales.

La planificación incluye además la construcción de laboratorios contra el fraude en telecomunicaciones, el impulso de la aplicación de inteligencia artificial a la manufactura, la ampliación de la capacidad de las redes internacionales y la extensión mundial de las redes de comunicación por satélite.

Para fortalecer la infraestructura, China prevé construir 500 mil nuevas estaciones base 5G-A y promover aplicaciones que permitan la conexión directa de teléfonos móviles con satélites.

El Ministerio de Industria y Tecnología de la Información señaló que reforzará la coordinación entre departamentos, gobiernos locales y empresas, además de garantizar recursos vinculados con el uso del suelo, el espacio marítimo, la electricidad, los datos y las frecuencias.

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