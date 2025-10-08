Invita AHS a jornada de actividades por su aniversario 39  

Foto: Tomada de la AHS A solo días de celebrar su aniversario 39 el próximo 18 de octubre, la Asociación Hermanos Saíz (AHS) actualizó a la prensa sobre su jornada de actividades, que llegará hasta centros educativos, barrios y comunidades con lo mejor del arte joven. Según informó este martes el presidente nacional de […]

Foto: Tomada de la AHS

A solo días de celebrar su aniversario 39 el próximo 18 de octubre, la Asociación Hermanos Saíz (AHS) actualizó a la prensa sobre su jornada de actividades, que llegará hasta centros educativos, barrios y comunidades con lo mejor del arte joven.

Según informó este martes el presidente nacional de la AHS, Yasel Toledo Garnache, a propósito de un encuentro efectuado en La Pérgola del Pabellón Cuba, desde el 22 de agosto iniciaron las actividades a propósito de la fecha, y aún queda mucho por disfrutar.

Mencionó que, resultará significativo el momento de entrega de los Premios Maestro de Juventudes el próximo 22 de octubre, así como la Condición de Miembro de Honor de la AHS y la Réplica del Monumento a los Hermanos Saíz.

También, resaltó entre las novedades la entrega —por vez primera— de la condición Alma AHS a personas que mantienen el cariño, respeto y apoyo a la vanguardia artística joven, y la reactivación de la célula de la AHS de la la Universidad de las Artes (ISA).

Varios son los proyectos audiovisuales que forman parte de este aniversario, como por ejemplo, la grabación de dramatizados con cuentos de escritores del AHS a cargo de la productora Radio Arte, y la presentación de programas televisivos como Proyecto En Mano y Mirada AHS, comentó Toledo Garnache.

Asimismo, destacó que, con el propósito de ser eternamente joven como una familia grande que se renueva de manera constante, y fiel a su espíritu más allá del arte, la AHS ha recibido nuevas propuestas de jóvenes para el crecimiento de la organización; y, próximamente, se les dará la bienvenida a los nuevos miembros, haciendo entrega del carnet de asociados.

Recordó, además, que el plazo de admisión para los trabajos que aspiran a los premios y becas de creación será hasta el próximo 31 de octubre, y anunció el estreno en plataformas digitales y televisivas del concierto ofrecido en el mes de agosto en el Museo Nacional de Bellas Artes, así como un material audiovisual —documental— en el contexto de la Fiesta de la Cubanía a celebrarse en Bayamo.

Como parte de las acciones más importantes de la jornada por el aniversario 39, dijo, se desarrollará el Consejo Nacional entre el 28 y 31 de este mes en la capital; sin olvidar los espacios habituales tanto en el propio Pabellón Cuba —sede nacional de la organización —, como en La Madriguera, concluyó el presidente.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.