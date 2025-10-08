Definidos equipos mixtos a la semifinal del Mundial Juvenil de Judo

El Campeonato Mundial Juvenil de Judo definió hoy en esta capital los países semifinalistas en la modalidad de equipos mixtos, en la última jornada del certamen que reunió a los mejores exponentes de la categoría.
Kazajistán aseguró su pase al derrotar 4-0 a Bielorrusia y enfrentará en la próxima ronda a Francia, mientras Türkiye barrió con idéntico marcador a los anfitriones de Perú y se medirá con Uzbekistán.
En la otra parte del cuadro, el gran favorito Japón disputará su boleto a la final contra el equipo que representa a la Federación Internacional, vencedor 4-0 de Canadá, en tanto Brasil chocará con Alemania, que superó 4-1 a Cuba.
Japón ha sido la potencia más dominante del torneo, con cinco medallas de oro, cuatro de plata e igual cantidad de bronces en las pruebas individuales.
Entre sus campeones destacan Retsu Matsunaga (60 kg) y Haru Akita (81 kg) en el masculino, junto a Sachiyo Yoshino (48 kg), Mio Shirakane (57 kg) y So Morichika (63 kg) en el femenino.
El podio lo completan Brasil, con dos títulos, una plata y dos bronces, seguido por la representación de la Federación Internacional (1-3-1).