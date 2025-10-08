Definidos equipos mixtos a la semifinal del Mundial Juvenil de Judo

En la última jornada del Campeonato Mundial Juvenil de Judo, se definieron los semifinalistas de equipos mixtos. Kazajistán, Francia, Türkiye y Uzbekistán avanzaron en una llave. En la otra, el favorito Japón, dominante en las individuales, se medirá al equipo de la Federación Internacional, mientras Brasil enfrentará a Alemania, que eliminó a Cuba.

El Campeonato Mundial Juvenil de Judo definió hoy en esta capital los países semifinalistas en la modalidad de equipos mixtos, en la última jornada del certamen que reunió a los mejores exponentes de la categoría.

Kazajistán aseguró su pase al derrotar 4-0 a Bielorrusia y enfrentará en la próxima ronda a Francia, mientras Türkiye barrió con idéntico marcador a los anfitriones de Perú y se medirá con Uzbekistán.

En la otra parte del cuadro, el gran favorito Japón disputará su boleto a la final contra el equipo que representa a la Federación Internacional, vencedor 4-0 de Canadá, en tanto Brasil chocará con Alemania, que superó 4-1 a Cuba.

Japón ha sido la potencia más dominante del torneo, con cinco medallas de oro, cuatro de plata e igual cantidad de bronces en las pruebas individuales.

Entre sus campeones destacan Retsu Matsunaga (60 kg) y Haru Akita (81 kg) en el masculino, junto a Sachiyo Yoshino (48 kg), Mio Shirakane (57 kg) y So Morichika (63 kg) en el femenino.

El podio lo completan Brasil, con dos títulos, una plata y dos bronces, seguido por la representación de la Federación Internacional (1-3-1).

