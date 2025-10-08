Jornada de solidaridad y campaña por Cuba en Bilbao

Foto: Tomada de Prensa Latina. La ciudad de Bilbao, País Vasco, celebró una jornada solidaria con Cuba, que sirvió también para la actualización de una campaña de recolección de material sanitario con destino la isla caribeña. De acuerdo con una nota remitida a Prensa Latina por José Manzaneda, coordinador del portal Cubainformación, la actividad contó […]

La ciudad de Bilbao, País Vasco, celebró una jornada solidaria con Cuba, que sirvió también para la actualización de una campaña de recolección de material sanitario con destino la isla caribeña.

De acuerdo con una nota remitida a Prensa Latina por José Manzaneda, coordinador del portal Cubainformación, la actividad contó con la entusissta participación de numerosas personas que se dieron cita en Errondabide, en el Casco Viejo de Bilbao.

Acerca de la campaña que lleva a cabo el sindicato vasco LAB, junto a Euskadi-Cuba, Sierra Maestra y Desembarco del Granma, se informó que se han recogido más de ocho mil 200 euros.

El monto recaudado se destinará a la compra de marcapasos, y una importante cantidad de material higiénico-sanitario en las 22 sedes del sindicato LAB para el sistema público de salud de la Isla.

El material se clasificará en el almacén de Euskadi-Cuba, para su posterior envío en contenedor a la Isla. Días atrás se hizo una primera recogida, mediante un camión, en la sede de LAB en Iruñea-Pamplona.

El título de la campaña es “Langileon elkartasunez blokeoa hautsi!” (¡Romper el bloqueo mediante la solidaridad de las y los trabajadoras!).

La jornada contó con una mesa redonda titulada «Zer gertatzen ari da Kuban? (¿Qué está ocurriendo en Cuba?) Bloqueo, salud pública y solidaridad urgente», en la que tomaron parte el historiador Tadeo Tápanes, la activista de la emigración cubana Milagros Acea, el responsable de Internacional de LAB, Koldo Sáenz y el delegado sindical y brigadista sanitario en Cuba, Alberto Mendilazo.

La velada culminó con la música de la cantante cubana Dana Moya, que ofreció un repertorio de canciones de la Isla y temas en euskera.

