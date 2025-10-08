Cuba llevará a discusión popular programa de gobierno

Foto: Tomada de Prensa Latina El Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía que implementa Cuba será llevado a discusión y análisis popular, trascendió hoy de la reunión Consejo de Ministros. El sitio oficial de la presidencia de la nación antillana brindó información de la sesión del ejecutivo cubano, que conoció además […]

Foto: Tomada de Prensa Latina

El Programa de Gobierno para corregir distorsiones y reimpulsar la economía que implementa Cuba será llevado a discusión y análisis popular, trascendió hoy de la reunión Consejo de Ministros.

El sitio oficial de la presidencia de la nación antillana brindó información de la sesión del ejecutivo cubano, que conoció además de la propuesta actualizada del documento con la versión aprobada por el Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC), el pasado 22 de septiembre.

En la reunión encabezada por el presidente Miguel Díaz-Canel, el primer ministro Manuel Marrero, se informó de la preparación y desarrollo de los debates con las organizaciones políticas y de masas, las estructuras del Estado y el Gobierno.

Marrero argumentó que el objetivo es “lograr la comprensión integral del Programa de Gobierno y las conexiones entre los objetivos generales, específicos y las acciones, así como definir en cada escenario el papel que le corresponde en la implementación del Programa de manera concreta”, citaron también medios de prensa.

El primer ministro precisó el alcance de los 10 objetivos generales y dijo que se actualizaron tanto los 39 objetivos específicos, como su cronograma de implementación y las acciones para los meses de septiembre a diciembre.

La sesión del Consejo de Ministros en Cuba centró los análisis del Plan de la Economía y la Ejecución del Presupuesto del Estado al cierre de agosto de 2025.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959