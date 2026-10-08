Estudiantes y profesores de Cauto Cristo alistan un programa de actividades dedicadas a homenajear a los guerrilleros Ernesto Ché Guevara y Camilo Cienfuegos Gorriarán a partir de esta semana.

En este municipio de Granma, el recordatorio de la desaparición física de Camilo posee gran connotación social y política tomando en cuenta la historia local.

El 7 de junio de 1958 el Comandante Camilo Cienfuegos lideró una emboscada contra una patrulla del ejército de Batista en el kilómetro 807 de la Carretera Central, cerca de la zona de Naranjal, causando bajas al enemigo y capturando armas.

Las tropas de Camilo también visitaron varios lugares de Cauto Cristo, incluyendo Limones, Cauto el Paso y otros campamentos, que aún se conservan como memorias históricas locales.

En este contexto, el sistema educacional adelanta acciones de comunicación, la impartición de un tema político vinculado con las efemérides del asesinato del Che el Bolivia el nueve de octubre y la desaparición del Guerrillero heróico el 28.

Matutinos especiales, tratamiento en espacios de reflexión y debate, exposiciones fotográficas y clases con vinculación a los valores emanados de la obra de estos dos hombres de la Revolución, tendrán lugar en las instituciones educativas del territorio.

Henry Figueredo Rodríguez, Metodólogo municipal de Trabajo político, expresó la necesidad de socializar esas actividades para llegar a la mayor parte del pueblo.

“Son fechas de las más importantes y con impacto en nuestra historia local. Hay que desarrollar un programa a la altura de estas efemérides”, declaró.

Cada mes de octubre las escuelas de Cauto Cristo se convierten en escenarios para el aprendizaje de la historia de Cuba contada con medios de enseñanza vinculados a la obra de esos hombres sin igual.

Radio Bayamo