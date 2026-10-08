Universidad de Granma: Formando estrategas para el desarrollo municipal

Con un profundo sentido de compromiso y entusiasmo, la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Granma dio inicio a su primer taller dirigido a capacitar a profesores universitarios como expertos en la asesoría y acompañamiento a las autoridades gubernamentales.

«Con mucho empeño, deseo y entusiasmo desarrollamos este primer taller» expresó la decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la casa de altos estudios granmense Leanné Matos Hidalgo, quien destacó que se trata de un proyecto que sumará para juntos desarrollarnos, en clara alusión al impacto colectivo que tendrá esta iniciativa en el territorio.

El proyecto, integrado por ocho personas desde la facultad, tiene como objetivo central desarrollar un proceso de capacitación que contribuya a la eficiencia del sistema de gobierno y su funcionamiento, en correspondencia con las 176 medidas aprobadas por el gobierno cubano.

No se trata solo de transmitir conocimientos, sino de formar cuadros capaces de acompañar a las autoridades en el diseño, elaboración, implementación y evaluación de las estrategias de desarrollo municipal, un eslabón clave para el progreso local.

Matos Hidalgo dijo que la labor ya está en marcha en varios territorios de la provincia. Actualmente se trabaja con el gobierno en los municipios de Manzanillo, Bayamo, Río Cauto y Jiguaní, lo que ha evidenciado la necesidad de preparar más personal para acompañar a las autoridades gubernamentales en el complejo proceso de dirección.

La demanda supera la capacidad actual, y es ahí donde la universidad, como centro generador de conocimiento, juega un papel determinante.

El enfoque del proyecto es capacitar más personal para dictaminar las medidas basándose en cómo estas se incorporan a los estilos de dirección. De esta manera, las 176 transformaciones económicas y sociales no serán vistas como simples disposiciones, sino como métodos o guías de trabajo que orienten la gestión cotidiana de los gobiernos locales. Este cambio de paradigma busca arraigar una cultura de dirección más eficiente y proactiva.

A lo interno, añadió, la tarea es liderada por los doctores en ciencias José Rosales Rivero y Pedro Castro Contreras, quienes también dirigen la asesoría y acompañamiento a las autoridades municipales y provinciales. Significó que son ellos los que más experiencia acumulan en este campo y quienes han aportado metodologías de trabajo y alternativas de implementación que hoy sirven de base para el proyecto.

Junto a estos profesionales, resulta imprescindible resaltar la labor desempeñada por la Dr. C Narcy Margarita Bueno Figueras, antigua rectora de la Universidad de Granma, y del Dr. C Wilfredo Manuel Castro Villa, actual rector de la institución. Ambos son expertos activos en el tema y su respaldo institucional y académico otorga solidez y prestigio a esta iniciativa que trasciende las aulas para insertarse en la vida económica y social de la provincia.

La estrategia de capacitación sigue un orden lógico y escalonado, primero se prepara al personal interno, y luego ese conocimiento se replica en los Centros Universitarios Municipales, donde se capacita a los dirigentes de cada territorio. Para el acompañamiento se han identificado los trece municipios de la provincia y el gobierno provincial, en una tarea donde participan todos los profesores de la Universidad especialistas en desarrollo local y dirección, articulando saberes y experiencias.

Los próximos talleres se realizarán en los grupos de trabajo de los gobiernos municipales en estrecho vínculo con los Centros Universitarios Municipales, lo que garantizará la preparación de todos los equipos.

Así, la Universidad de Granma no solo cumple su misión académica, sino que se inserta de lleno en la transformación del territorio, demostrando que el conocimiento compartido y la colaboración institucional son herramientas poderosas para construir un futuro más próspero y eficiente.

Radio Bayamo