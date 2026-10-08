Debaten campesinos bayameses sobre transformaciones económicas y sociales

La implementación de las 176 medidas para el sector campesino centró una reunión de presidentes de bases productivas realizada en Bayamo, con la participación de representantes de las empresas, el banco, el seguro y el gobierno.

Según una nota publicada en las redes sociales de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), el encuentro abordó asuntos de vital importancia para el campesinado, junto con la puesta en práctica de esas disposiciones.

La presencia de representantes de diferentes entidades fue uno de los elementos destacados en la comunicación. En un mismo espacio estuvieron el sector empresarial, las instituciones bancarias y de seguros, y el gobierno, vinculados a los temas examinados durante la reunión.

La publicación sitúa la implementación de las medidas entre los ejes del intercambio.

Para el sector campesino, la información sobre estas reuniones cobra especial interés cuando permite identificar las respuestas a sus inquietudes y las responsabilidades de las entidades involucradas.

Por el momento, la ANAP destaca la realización del encuentro en Bayamo y la participación de los representantes convocados, con una agenda enfocada en asuntos importantes para el campesinado y en la implementación de las medidas del sector, que les otorgan mayor autonomía en el uso de la tierra, la formación de cuentas bancarias en divisas y otras medidas que desatan nudos para estimular la producción.

Radio Bayamo