Denuncia Cuba violación del cese al fuego por Israel

Enla red social X, el Canciller aseguró que desde la firma del cese al fuego el pasado 10 de octubre, han sido asesinados por fuerzas israelíes más de 240 palestinos y se continúa limitando la entrada de ayuda humanitaria a la Franja. La barbarie continúa y es hora de ponerle fin, afirmó el jefe […]

Enla red social X, el Canciller aseguró que desde la firma del cese al fuego el pasado 10 de octubre, han sido asesinados por fuerzas israelíes más de 240 palestinos y se continúa limitando la entrada de ayuda humanitaria a la Franja.

La barbarie continúa y es hora de ponerle fin, afirmó el jefe de la diplomacia cubana.

Medio internacionales informan que desde el inicio del alto al fuego 607 personas han resultado heridas en ataques israelíes.

Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas, denunció recientemente las violaciones del alto y dijo estar preocupado por las continuas violaciones del alto al fuego en Gaza.

Estas violaciones deben parar y todas las partes deben acatar las decisiones de la primera fase del acuerdo de paz, señaló.

Desde que comenzó la ofensiva el 7 de octubre de 2023 el número total de muertos por ataques israelíes es de 68 mil 872, la mayoría de las víctimas son mujeres y niños.

Agencia Cubana de Noticias Agencia con cobertura nacional de la República de Cuba.