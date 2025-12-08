Fiesta innombrable de la AHS en Manzanillo

Jóvenes creadores de la Asociación Hermanos Saíz (AHS) de la ciudad del Golfo de Guacanayabo celebraron su Fiesta innombrable durante los últimos tres días, como propuesta que une a los artistas locales.

La XV edición de la jornada de arte joven es un abrazo de la nueva generación a quienes aportaron una herencia cultural al servicio de la sociedad, como los fundadores de los grupo literario Da Capo, teatral Ategua y cantautores de la nueva trova en la urbe costera.

El encuentro artístico incluyó en su fecha inaugural un conversatorio sobre la importancia del Salón Leodán González, que desde la organización invita anualmente a la concurrencia en un mismo espacio expositivo de las diversas técnicas, movimientos e ideas conceptuales de los exponentes de las artes audiovisuales, teatrales y pictóricas en Granma.

Presentaciones de libros como Ensayo sobre la ceguera, de José Saramago, el taller de creación literaria Alfredo Pérez Muñoz, el conversatorio sobre el grupo Alibi, los espacios La pedrada para lectura y análisis de poesía y narrativa, y La palabra perdida para estudios de crítica e investigación cultural, tienen como escenario principal el salón de la sede municipal de la AHS en Manzanillo.

También acogerá los homenajes a Da Capo, en sus 30 años, a Orlando López, uno de sus artífices; a la poetiza Zoila Sánchez; al instructor de arte Onay Matos, fundador de la Agrupación Teatral del Guacanayabo y artistas que marcaron precedentes dentro de esta: Erenia Tamayo Torres, Eduardo Bertot, y Ailed Mendoza Albo, actual directora general y artística de Ategua.

La reverencia se extenderá a los músicos Caridad Córdoba Cutiño, Juan García Ramírez, José Miguel Vidal Martín (Pipiolo), y Lino Horacio Borbolla, por su consagración al hacer musical desde la ciudad del Golfo de Guacanayabo.

Muestra de las líneas estéticas que defienden hoy los integrantes de esta vanguardia son la propuesta de estreno de Ategua en el Teatro Manzanillo, la obra Un puticlub en los tiempos del cólera; y los conciertos del proyecto Larem, las bandas alternativas Eskortey, El llanto de Eziz, y los artistas Yanco León, Axel Milanés y Daniel Vieito.

Los participantes de la Fiesta innombrable hacen también un lugar para llevar sus maneras de hacer por la identidad y la construcción colectiva de país, a los barrios de Jibacoa y Caño Adentro, vulnerables a los efectos de intensas lluvias e inundaciones; y a los más pequeños de casa, con el espacio Para un príncipe enano, a cargo del actor Hamlet Santos.

Con esta celebración, los jóvenes creadores manzanilleros honran los 30 y 45 años de Da Capo y Ategua, respectivamente, y los 39 años de la Asociación de Hermanos Saiz.

