Exportaciones de industria de defensa turca alcanzan máximo histórico

Las exportaciones de la industria de defensa de Türkiye lograron un récord histórico al alcanzar los siete mil 400 millones de dólares durante los primeros 11 meses del presente año, se informó hoy aquí.

Citado por la agencia Anadolu, el jefe de la Presidencia de Industrias de Defensa, Haluk Gürgün, detalló en un mensaje publicado en la red social turca InSocial, que entre enero y noviembre de 2025 las exportaciones de los sectores de defensa y aeroespacial totalizaron siete mil 445 millones de dólares. El monto representa un aumento del 30 por ciento en comparación con los cinco mil 733 millones de dólares registrados en el mismo período de 2024.

Asimismo, el mes de noviembre presentó un notable incremento de 22 por ciento hasta alcanzar los 747 millones de dólares.

Este crecimiento no solo pone de relieve el dinamismo del sector, sino también su consolidación como proveedor global de productos de alto valor agregado, según la fuente.

El jefe de la Presidencia de Industrias de Defensa destacó que este éxito se debe a los esfuerzos continuos para mejorar la competitividad de Türkiye en los mercados internacionales, al mismo tiempo que se amplía la presencia global del país euroasiático.

En este sentido, la Autoridad de Industrias de Defensa se propuso incrementar el número de empresas exportadoras y fortalecer la integración de las pequeñas y medianas empresas (PYME) en las cadenas de suministro globales, enfatizó.

Los logros, aseguró el directivo, refleja el avance hacia un modelo sostenible y de alto valor añadido que sigue consolidando al sector, mientras Türkiye avanza con determinación en su sistema de producción, desarrollo y exportación en la industria de defensa.

Con este resultado, la nación continúa demostrando su capacidad para fortalecer su industria de defensa, diversificar sus exportaciones y mejorar su competitividad en un mercado internacional cada vez más demandante, concluyó Gürgün.

