Los ingresos por ventas minoristas de bienes y servicios en Vietnam registraron hasta noviembre último un alza interanual de 9,1 por ciento, según reportes de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) conocidos hoy aquí.

En total el sector ingresó cerca de 266 mil millones dólares, con el turismo liderando el crecimiento al elevar su recaudación por concepto de viajes en un 19,9 por ciento con respecto a los primeros 11 meses del año anterior.

De acuerdo con la ONE, el resultado de la llamada industria sin chimeneas responde a una favorable política de visado, la realización de numerosas campañas de promoción turística y la organización de eventos de gran magnitud en todo el país.

Por otra parte, las ventas minoristas de bienes y los ingresos por servicios al consumidor se mantuvieron en niveles similares al mes anterior y aumentaron en 7,1 puntos porcentuales en relación con igual etapa de 2024.

Estos resultados confirman que la demanda interna continúa siendo un motor clave del crecimiento económico, señaló la institución, que prevé un fuerte incremento de las ventas minoristas y los ingresos por servicios en diciembre, con la llegada de la temporada alta de compras, turismo y festivales de fin de año.

Prensa Latina Cuenta Oficial de la Agencia Informativa Latinoamericana Prensa Latina. Al Servicio de la verdad desde el 16 de junio de 1959