España aboga por Derecho Internacional tras ataque a Venezuela

Sólo el pueblo de Venezuela puede decidir el destino de ese país y la salida tiene que ser por supuesto pacífica y democrática, afirmó hoy el canciller español, José Manuel Albares.

En declaraciones al espacio La Hora de la Uno de TVE, Albares se pronunció porque «el Derecho Internacional se mantenga» y «que la guerra siga abolida como un instrumento de política exterior».

“Lo contrario, es la ley de la jungla, la ley del más fuerte (…) y desde luego si eso impera todos, absolutamente todos, nos levantaremos en un mundo más inseguro», recalcó.

El ministro de Asuntos Exteriores, de otro lado, celebró que el «nuevo Gobierno» de Venezuela, liderado por Delcy Rodríguez”, ha dado un paso positivo con la liberación de cinco ciudadanos españoles.

Adelantó que probablemente otro español será puesto en libertad y ponderó la postura de su Gobierno, que hablará «directamente con el Gobierno de Venezuela igual que con Edmundo González y con el resto de líderes de la oposición».

«Lo que hay que propiciar ahora es un diálogo amplio para conseguir una salida venezolana para Venezuela. No puede ser de otra manera”, acotó.

En una entrevista también con TVE, el ex alto representante de la Unión Europea y exministro socialista, Josep Borrell, comentó que no le sorprendió el ataque a Venezuela, pero sí la acción para secuestrar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores.

Admitió que Washington ha hecho lo que ponderaba iba hacer en cualquier momento: extender su dominio y demostrar su poder en América Latina.

Ahora hay amenazas a Cuba, México, Colombia (…), pero el problema no es sólo América Latina sino «el resto del mundo y en particular nosotros», opinó Borrel en referencia implícita al deseo de Donald Trump de apoderarse de Groenlandia.

Ayere, en una intervención en la reunión anual de embajadores españoles en el mundo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, recalcó que no caben “tibiezas ni medias tintas” en la condena de la operación del Pentágono para secuestrar en Caracas a Maduro, y a Cilia Flores.

«Vamos a ayudar (…) y lo vamos a hacer de forma activa, desde el valor que nos otorga la experiencia histórica de nuestro país para que el futuro de Venezuela sea el que decidan los venezolanos, no un país extranjero, no intereses ajenos», remarcó el jefe del Ejecutivo.

