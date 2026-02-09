Agradece canciller cubano solidaridad de México

Mientras unos intentan asfixiar a nuestra población, pueblos hermanos tienden su mano solidaria, subrayó hoy Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, a propósito del envío de más de 800 toneladas de ayuda humanitaria desde México.

En la red social X, el canciller agradeció al Gobierno de la nación norteamericana, bajo el liderazgo de su presidenta, Claudia Sheinbaum, por su apoyo en medio del bloqueo a partir de la reciente Orden Ejecutiva del gobierno de Estados Unidos.

Dos buques de la armada mexicana, Papaloapan e Isla Holbox, zarparon del puerto de Veracruz, con más de 814 toneladas de artículos de primera necesidad.

El primer barco transporta alrededor de 536 toneladas, entre leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal, así como artículos de higiene personal.

En tanto, el Isla Holbox carga unas 277 toneladas de leche en polvo.

Según confirmó la Secretaría mexicana de Relaciones Exteriores, aún quedan más de mil 500 toneladas de leche en polvo y frijol pendientes de ser enviadas a Cuba.

Este lunes, Sheinbaum calificó de injusto el asedio energético de Estados Unidos contra la mayor de las Antillas, y aseguró que su país continuará con el envío de ayuda humanitaria a la isla.

“Es muy injusta esta sanción que se está imponiendo a los países que vendemos petróleo a Cuba. Muy injusta. No está bien, porque no están bien las sanciones que afectan al pueblo”, dijo.

El pasado 29 de enero, el presidente estadounidense, Donald Trump, firmó una orden ejecutiva en la cual declara una emergencia nacional, en virtud de la supuesta amenaza inusual y extraordinaria que representa Cuba para la seguridad Estados Unidos.

En consecuencia, ese país dispuso la imposición de elevados aranceles comerciales a las importaciones de productos provenientes de países que suministren petróleo a Cuba.

