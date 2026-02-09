Arlenis Sierra se consolida como la mejor pedalista cubana

Tras su regreso a las carreteras internacionales, la ciclista Arlenis Sierra Cañadilla acaba de firmar otro desempeño meritorio, al agenciarse el lugar 43 de la clasificación general individual (CGI), en el Tour Femenino de UAE 2026.

Sierra demostró, este domingo, sobre 156 kilómetros (km), que sigue siendo la mejor pedalista cubana de los últimos años, a pesar de las exigencias del trayecto y los meses que estuvo alejada de la alta competencia con el Movistar.

Rara vez se le ha visto no terminar una carrera, por muy difícil que parezca. Y eso fue lo que sucedió en el cierre de la justa emiratí, entre las localidades de Al Ain Hazza Bin Zayed Stadium y Jebel Hafeet.

Aunque a la manzanillera le resultó imposible mantenerse dentro del pelotón que marcaba la punta, retirarse nunca estuvo entre sus opciones, mucho menos en los km finales, cuando ya disminuían las fuerzas.

De hecho, pudo sostenerse en el centro del grupo y agenciarse el puesto 56 entre las 111 pedalistas que terminaron el recorrido, y así contribuir al ascenso de su equipo (del 14 al 10), que completó el Top Ten.

Con el décimo quinto escaño de la despedida para la misma posición en la CGI, la francesa Aude Biannic se adjudicaba la mejor actuación del Movistar. La italiana Francesca Barale (30-26) también concluía por delante de la manzanillera y, luego, se ubicaban la neerlandesa Floortje Mackaij (62-61) y la británica Carys Lloyd (89-83).

LONGO BORGHINI REPITE TRIUNFO DE 2025

Varias escapadas animaron los más de 100 km iniciales, con la italiana Sara Luccon (Top Girls Fassa Bortolo) como principal protagonista, al llevarse la meta intermedia en UAE University (50 km).

De todas maneras, ninguno de esos intentos fructificó, incluso el de los km previos al tramo final, cuando un grupo se siete corredoras sacaba una pequeña diferencia, según el sitio esciclismo.com.

Con la llegada a las primeras rampas de Jebel Hafeet (10,7 km al 69 por ciento), ya comenzaba a desmembrarse la vanguardia, dejando el turno de las escaladoras, que aún conservaban fuerzas para mantener el ritmo.

Así también se evaporaba el dominio de la neerlandesa Lorena Wiebes (SD Worx-Protime), líder indiscutible desde la misma arrancada y ganadora de las tres etapas anteriores por trayectos eminentemente planos.

Era el momento para Elisa Longo Borghini, quien asumió la cabeza del pelotón con autoridad y cruzó la meta primero que todas sus rivales, para repetir el triunfo de 2025.

Su compatriota Mónica Trinca Colonel (Liv-AlUla-Jayco) y la neerlandesa Femke de Vries (Visma-Lease a Bike) fueron sus escoltas, tanto del día como de la CGI.

Entretanto, Wiebes dominaba el apartado por puntos (60) y Eleonora Ciabocco (Pinnic-PostNL) el de las jóvenes; mientras, el Canyon-Sram se imponía entre los colectivos, por delante del FDJ United-SUEZ y el AG Insurance-Soudal, este último, el único que inscribió a dos corredoras entre las 10 mejores de la CGI.

La Demajagua