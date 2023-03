El segundo fracaso de Cuba en el Clásico Mundial, ahora en diez entradas ante Italia (3-6), pone al equipo nacional prácticamente fuera de la segunda ronda, a no ser que triunfe en los dos partidos restantes y se encadenen varios resultados que lo conduzcan por el camino de la suerte, único modo de llegar a Japón.

La derrota de este jueves, consumada en el estadio Intercontinental de Taichung, enTaipéi de China, hace lanzar por enésima vez la interrogante: ¿Por qué mientras nuestros rivales nos estudian al dedillo nosotros parecemos ir a oscuras a esos torneos élites?

Tanto Países Bajos como Italia “abusaron” de las formaciones especiales y eso les dio resultado, al punto que, sumando los dos partidos, Cuba solo pegó 11 imparables (ningún cuadrangular) y anotó cinco en 19 entradas.

Contra los pupilos de Mike Piazza los bates estuvieron nuevamente fríos, sobre todo en posición anotadora, algo que se ha vuelto constante en las selecciones de las cuatro letras.

Yoan Moncada y Luis Robert Jr, dos jugadores de las Grandes Ligas y en los que Cuba había cifrado muchas esperanzas, tuvieron otra vez una noche mala, con un hit en 10 turnos, una impulsada y siete dejados en circulación entre ambos.

Entre los dos suman de 17-2, con un solo remolque.

Algunos habían expresado que estos dos atletas, llegados a última hora como otros que juegan en ligas extranjeras, difícilmente pudieran carburar a la ofensiva (teniendo en cuenta la diferencia de husos horarios con Taipei) y la vida les ha dado la razón.

El mánager Armando Jhonson pudo contar con el ya recuperado Alfredo Despaigne, a quien colocó de cuarto bate, además de sentar a Roel Santos y poner como hombre proa en el line up a Yoelkis Guibert, de buenas prestaciones ofensivas hasta este partido, en el que fue anulado, si bien es cierto que lo mandaron a sacrificar una vez (tal vez innecesariamente) y de recibir un boleto.

ADR 54 y Erisbel Arruebarrena fueron los únicos con multihits en el choque (sumaron cuatro entre los dos), mientras que Yadir Drake, Yadil Mujica, Luis Robert y Lorenzo Quintana se apuntaron uno per cápita.

A favor de Despaigne, hay que mencionar el doble que conectó en la octava entrada y el luego el corring que hizo desde segunda para empatar. Además, sacó una pelota cerca de la varilla del left field, pero en zona foul.

Otro de los granmenses, Yoenis Céspedes, no ha pegado hit en los dos partidos y no ha hecho méritos para abrir de regular en el tercer juego, que será dentro de unas pocas horas. El fly que no pudo capturar, después de darle en pleno guante, un batazo que sirvió para que Italia anotara la segunda carrera, ha sido comidilla para muchos detractores y críticos.

Mientras Roel Santos debería ser colocado nuevamente en el line up como hombre proa porque Guibert no pinta para primer bate; el otro que pudiera emplearse en esa función es Yadil Mujica.

Cuba pudiera quedar eliminada oficialmente esta noche si cae ante Panamá, que masacró a los anfitriones 12-5 en la primera presentación. Ojalá no suceda. De todos modos, la peor actuación en clásicos mundiales anda rondando y no como un fantasma.