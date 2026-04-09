Miguel Díaz-Canel denuncia en Newsweek guerra mediática contra Cuba

Estamos hoy librando una guerra que es ideológica, cultural y mediática, denunció el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, durante una entrevista exclusiva concedida a la revista estadounidense Newsweek, en la que afirmó “seguimos luchando, soñando y comprometidos”.

Díaz-Canel, quien abordó varios temas con ese medio de prensa de Estados Unidos y primero de este país con el que conversa en los últimos tres años, alertó que hay mucha manipulación mediática y presión, y que se ha sembrado gran odio, especialmente en las redes digitales.

Sin embargo, seguimos luchando, soñando y comprometidos con la mejora continua de nuestro proceso de construcción socialista, siempre impulsados por la búsqueda de la justicia social y atravesando momentos incesantes de transformación, señaló el estadista.

Comentó que a menudo estas transformaciones no se conocen en Estados Unidos, o se niegan o no se informan y puso como ejemplo de “ahora mismo” los cambios que se operan en el sistema de dirección de la economía para lograr el correcto equilibrio entre centralización y descentralización y entre planificación y mercado.

Estamos proponiendo emprender una restructuración de todo el aparato administrativo, empresarial e institucional del estado. Estamos proponiendo impulsar una mayor autonomía del sistema de empresas estatales, explicó.

Hemos aprobado medidas que permiten la creación de alianzas económicas entre el sector estatal y el sector privado, cuya participación y crecimiento en la economía cubana se han ampliado significativamente en los últimos años, expresó.

Mencionó entre otros pasos la actualización y flexibilización de las regulaciones para la inversión extranjera directa en Cuba. En tal sentido indicó que se han abierto nuevas vías para la participación de los cubanos residentes en el extranjero en el programa de desarrollo socioeconómico de la isla.

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Todo con un enfoque -apostilló- en cómo abordar las vulnerabilidades y cómo reducir y mitigar las desigualdades sociales existentes, sin renunciar, además, a la ayuda solidaria, la colaboración y la cooperación con otros países.

“Estamos comprometidos con todo esto; soñamos con todo esto; y en todo esto, nos esforzamos por implementar medidas de mejora. Y estamos seguros de que podemos hacerlo”, recalcó.

¿POR QUÉ BLOQUEO, SUBVERSIÓN Y ATAQUES?

Lo que necesitamos es que nos dejen en paz, añadió el presidente cubano mientras reflexionaba que siempre se pregunta: si Estados Unidos cree que la economía cubana es tan frágil y que somos tan incapaces, si cree que nuestro modelo es tan malo, ¿por qué, durante 67 años, ha insistido en gastar millones de dólares de los fondos de sus contribuyentes para bloquearnos, subvertirnos y atacarnos?

Si somos tan incapaces, insistió Díaz-Canel, ¿por qué no nos dejan fracasar por nuestra cuenta? ¿O es que tienen tanto miedo del ejemplo de lo que podríamos hacer y lograr si no estuviéramos bajo un bloqueo, tomando como referencia todo lo que hemos logrado incluso bajo el bloqueo?

Ese es el sentimiento en un país -dijo- donde más del 80 por ciento de la población nació después de la revolución. “Mi generación nació bajo el bloqueo, nuestros hijos nacieron bajo el bloqueo, nuestros nietos han nacido bajo el bloqueo, y todos seguimos viviendo bajo ese bloqueo”, denunció.

¿Cómo sería Cuba si aprovechara todo su potencial y cuánto podría aportar al resto del mundo si no fuera por ese bloqueo?, señaló.

El mandatario hizo referencia al papel de la ciencia en la isla, la labor de los científicos cubanos para resolver problemas y destacó que en los últimos días, un grupo de científicos presentó los resultados de un medicamento nacional que se encuentra actualmente en desarrollo para combatir el Alzheimer.

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Parte del ensayo clínico se llevó a cabo -argumentó- con pacientes estadounidenses de una clínica en Colorado. “Ese es el futuro por el que apostamos, el futuro que queremos y el futuro que estoy seguro que podemos lograr”, opinó Díaz-Canel tras ratificar su satisfacción y admiración por el papel que ha desempeñado el Partido Comunista de Cuba en 67 años, reconociendo que eso no significa complacencia.

“Pero durante 67 años, bajo una agresión permanente, sometidos a sanciones, a medidas coercitivas, a una política de máxima presión, a un bloqueo, a un bloqueo recrudecido y, ahora, a un bloqueo energético, ese partido ha sido capaz de liderar como fuerza rectora de nuestra sociedad y, junto al Estado, el Gobierno y el pueblo, ha sabido dirigir el proceso de construcción socialista de nuestra revolución”, concluyó.

Newsweek es una revista de noticias de aparición semanal. Se publica en Nueva York y se distribuye en los Estados Unidos. El medio de prensa también adelantó la portada de su número del 22 de abril, cuyo tema principal será la entrevista al jefe de Estado cubano.

Radio Bayamo