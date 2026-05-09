Las nuevas sanciones agravan la situación del país, en la misma medida en que fortalecen la determinación de defender la Patria

Aseveró que, tanto la Mayor de las Antillas como el resto del mundo, comprenden que esa actitud hostil se trata de «una agresión unilateral contra una nación y una población cuya única ambición es vivir en paz, dueños de su destino y sin la interferencia perniciosa del imperialismo estadounidense», sentenció.
El mandatario precisó además que, las medidas de cerco económico anunciadas este jueves, agravan la situación ya difícil que enfrenta el país, «en la misma medida que fortalece nuestra determinación de defender la Patria, la Revolución y el Socialismo», remarcó.