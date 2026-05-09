¿Qué alternativas implementa la industria de Cuba ante la escasez de combustible y electricidad?

Lic. Oscar Figueredo: Hola, muy buenas noches, un placer volverle a saludar Cuadrando la Caja, su espacio para debatir y reflexionar sobre la economía cubana. Durante los últimos meses hemos visto cómo el bloqueo energético sobre la isla ha provocado que muchas de las industrias cubanas hayan tenido que ralentizar su producción, mientras que otras, algunas industrias han tenido que también paralizar sus producciones por esta causa. Pero para conversar sobre también las soluciones que se encuentran en nuestro país, estaremos conversando en los próximos minutos, así que acompáñanos.

Y para dialogar sobre estos temas, qué mejor que hacerlo con tres personas que le conocen muchísimo a la industria y por supuesto son protagonistas del día a día de la industria nacional. Para ello tengo el placer de saludar aquí en nuestro programa a Lissette Alonso Morales, quien es la vicepresidenta primera del Grupo de la Química. Muy buenas noches.

Lissette Alonso Morales: Buenas noches, muchas gracias.

Lic. Oscar Figueredo: También tengo el placer y que regresa a nuestro programa Carlos Boggiano, quien es el director de Producciones del Grupo Empresarial de la Industria Ligera. Muy buenas noches.

Carlos Miguel Boggiano Sánchez: Buenas noches.

Lic. Oscar Figueredo: Y también viene de este propio Ministerio de Industrias Norge Uliver Monteagudo, quien es el director de la empresa Envametal. Muy buenas noches.

Bueno, ya conociendo a nuestros panelistas y por supuesto el tema del programa, vamos a comenzar.

(Spot de Ideas Multimedios)

Lic. Oscar Figueredo: Y como decíamos en la presentación del programa, a partir de esta contingencia energética que se está viviendo el país, por supuesto provocada por este bloqueo que nos está sometiendo el gobierno de los Estados Unidos, hay que hablar de un antes y un después. O sea, cómo ha impactado esta situación energética que no solamente tiene que ver con los combustibles, sino también con la propia electricidad con la que trabaja nuestra fábrica. ¿Qué impacto ha tenido entonces en las producciones y cómo se está manejando esto a nivel de industria?

Lissette Alonso Morales: Oscarito, bueno, como bien tú planteas, la causa principal que limita las producciones de la industria en general y en especial de la industria química es el bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de los Estados Unidos.

Con la particularidad, durante el primer semestre del 2026, de las nuevas medidas para el bloqueo del arribo del combustible al país. La industria química es una industria básica que tributa a los demás sectores estratégicos de la economía. A partir de las limitaciones con el arribo de los combustibles, tuvimos que hacer un análisis y dar prioridad a aquellas actividades que son vitales porque tributan a servicios básicos de la población o porque están relacionadas con otros sectores estratégicos de la economía.

Por ejemplo, el suministro del oxígeno a los hospitales. La producción de oxígeno es una de las producciones que hemos tenido que priorizar. Asimismo, todo lo que tiene que ver con la generación eléctrica.

La industria química es aseguradora de insumos de la generación eléctrica y de las refinerías de CUPET. Entonces, todas las producciones que tienen que ver con la sosa cáustica, con el ácido clorhídrico, con el ácido sulfúrico. Hemos priorizado esas producciones, también las que tienen que ver con la potabilización del agua de la población en los acueductos a partir de las producciones de cloro, de hipoclorito de sodio, de alúmina que se producen en la electroquímica de esa agua. Y, muy importante también, todas las producciones que tributan a la defensa, que son varias en los distintos sectores.

Lic. Oscar Figueredo: Imagino que en esta situación de que hay menos electricidad, que tampoco hay mucho combustible, sabemos que las industrias de ustedes también necesitan un aseguramiento energético. ¿También se ha visto afectado en este sentido?

Lissette Alonso Morales: Por supuesto, por supuesto. Hay producciones que son intensivas de consumo energético. No solo de consumo de combustible, sino también de consumo de energía. Por lo tanto, ha habido que hacer acomodos en las producciones. Y, por supuesto, que hay un impacto en los niveles productivos. Por eso te hablaba de que, con los niveles productivos posibles, ha habido que dar prioridad a sectores que son estratégicos.

Pero sí hay actividades que, por supuesto, se han visto afectadas con toda esta poca disponibilidad tanto de combustible como de energía. Y nos ha obligado a buscar variantes. Variantes de conjunto también con otras entidades, con otros organismos.

Tenemos que asegurar todo lo que tiene que ver con las reparaciones de las termoeléctricas. Nosotros producimos los gases industriales que se utilizan también en las reparaciones y de conjunto con la UNE ha habido que buscar variantes para su aseguramiento.

Asimismo con CUPET, que también, por ejemplo, produce el aceite de los transformadores. Nosotros suministramos el nitrógeno para la fábrica donde se produce el aceite. De conjunto hemos buscado variantes para poderlo transportar hasta la fábrica.

Lic. Oscar Figueredo: Y es una situación similar, me imagino, que lo que está sucediendo ahora en Gempil o en su industria. ¿Cómo se ha visto también afectado o ha ralentizado la falta, digamos, de combustibles, de energía a sus producciones?

Carlos Miguel Boggiano Sánchez: Bueno, la falta de combustible y energía ha tenido un impacto directo y significativo y cuantioso en las producciones de la industria ligera. La industria ligera, el grupo empresarial, garantiza un nivel de productos de consumo básico para la población.

Llámese los productos de aseo, llámese los tejidos, llámese el calzado, que significativamente han tenido un impacto. Para tomar como referencia, solamente en este primer trimestre del año se ha recibido el 6% del combustible que se había recibido en igual periodo del año anterior.

Lic. Oscar Figueredo: Que ya veníamos en condiciones complejas.

Carlos Miguel Boggiano Sánchez: Que ya veníamos en condiciones complejas. Se suma a esto que esto ha impactado directamente en el decrecimiento de los niveles de actividad. O sea, hoy se decrecen un 25% de lo planificado en el primer trimestre.

Afectaciones directas han tenido los siguientes productos por el tema energético y el tema del combustible. Aquí podemos hablar de importantes productos como son el fósforo, la canastilla, los tejidos que muchos de ellos también van para la salud pública. Estamos hablando de confecciones, artículos plásticos.

O sea, hay una gama de productos sensibles, aseo, limpieza del hogar, que realmente con el impacto ha traído consigo una depresión en los niveles de actividad. Prácticamente ha descendido por debajo del 50% la utilización de las capacidades productivas. Lo cual ha traído la insatisfacción creciente de las demandas de la población, de los servicios, y sobre todo productos básicos para su vitalidad.

Es significativo señalar también que a pesar de todas estas situaciones la industria busca alternativas. Y dentro de las alternativas ha logrado garantizar servicios a través de las formas de renovables de energía. O sea, la instalación de paneles fotovoltaicos en más de 15 de nuestras entidades.

Lic. Oscar Figueredo: Esas son las cosas que queríamos hablar de próximamente. Sobre todo esas alternativas buscando el tema de la matriz energética.

Y en el caso, por ejemplo, de ustedes en Envametal, ¿qué afectaciones han tenido directamente por esta afectación energética que ya sabemos que la economía ha venido atravesando durante un periodo largo de tiempo en condiciones difíciles por las medidas de recrudecimiento de Donald Trump?

Norge Uliver Monteagudo: Bueno, Envametal es una empresa nacional dedicada a la elaboración de los envases metálicos. Para la producción de ellos se necesita electricidad y se necesita diésel de su consumo directo. El envase que más se ha afectado son los bidones para la exportación de la miel.

Para la miel, para Cubalú, donde es una empresa química, también trabaja en conjunto para que Cubalú genere los aceites hidrelétricos para la industria eléctrica, exactamente. Dentro de ello, ¿qué se vio transformado en Envametal? Se vio transformado en cuando los trabajadores, había corriente en la industria, venían a trabajar, o venían a trabajar a cualquier hora. Solamente la disposición de ellos para generar valores y seguir trabajando.

Lic. Oscar Figueredo: O sea, que no es mentira eso de que muchas veces escuchamos que incluso en provincias, porque hay que decir que estamos hablando de empresas que estamos en La Habana, pero que muchas veces tienen UEB a lo largo y ancho del país y que los trabajadores vienen a trabajar cuando hay corriente, y que incluso a veces no es ni de 8 a 5, es más tarde cuando se le puede poner electricidad.

Norge Uliver Monteagudo: Correcto, casi siempre es de madrugada. A partir de las 12 de la noche, a las 1 de la mañana, los trabajadores entran a la industria y empiezan a producir

Lic. Oscar Figueredo: ¿Se está trabajando hoy en Cuba?

Norge Uliver Monteagudo: Sí, hoy se está trabajando en Cuba. Y lo otro, en los esquemas cuando no hay combustible, como usamos mucho montacargas para el traslado de las materias primas que son muy pesadas, en conjunto de los trabajadores se tomaron estrategias logísticas de mover los metales de poquito a poquito con la capacidad de cada una de las industrias. Es decir, hoy se está trabajando casi sin diésel tecnológico, y los trabajadores están enfrentando esa situación. Y son los resultados que hoy tenemos en Envametal que a pesar del bloqueo energético, estamos con un cumplimiento de las ventas de 113% de la producción al cierre del mes de marzo.

Lic. Oscar Figueredo: Estamos hablando de que esta afectación ya no solamente afecta a la industria nacional con esos encadenamientos que ustedes mismos deciden, con la industria de la alimentaria, también con la propia industria química, sino que también se están afectando esas exportaciones a la hora de no poder hacer todo lo que pueden hacer realmente, aunque tú decías que se han incrementado o tienen una producción buena hasta este momento.

Norge Uliver Monteagudo: Correcto. Al no entregar los envases necesarios en el momento necesario, las producciones no se cosechan. Entonces ahí se pierde esa exportación de la miel. Tan flexible para el país porque da ingresos frescos al país.

Nosotros sustituimos importaciones. Es la creación básica de la empresa y a lo que nos estamos dedicando en estos tiempos.

Lic. Oscar Figueredo: Sí, porque muchas veces en otros programas hemos conversado por ejemplo con el tema de los enlatados, de las latas que había que importar esa cantidad de contenido cuando realmente tenemos una industria que poco a poco puede ir sustituyendo ese tipo de elementos.

Y ustedes que hablan ya de los trabajadores, o sea, ¿cómo se ha sido esa reorganización? Porque me imagino que como se dice en el programa de gobierno o como se ha dicho en el plan de medidas, es tratar de que las personas no queden desamparadas, de que las personas no vayan a la casa. ¿Cómo se hizo esa reorganización a nivel de industria, a nivel de empresa? ¿Cómo ha sido la conversación y qué se ha hecho?

Lissette Alonso Morales: Bueno, ha habido que adoptar varias variantes para poder mantener la producción. El empleo del trabajo a distancia, esto es un momento donde se consolida. En el caso de las industrias que tienen turno, que tienen producción continua, se han conformado turnos con trabajadores cercanos. Se han buscado variantes de electromovilidad. Está previsto, se han proyectado las empresas ya en la compra de medios eléctricos, bicicletas, triciclos.

Se han buscado muchas variantes sin dejar desamparados a los trabajadores, como está establecido. Se han reordenado a los trabajadores en aquellas actividades que son priorizadas para mantenerle también su fuente de empleo. Así que variantes se han aplicado muchas.

Lic. Oscar Figueredo: Sí, porque las personas dirán, bueno, en el caso de las unidades presupuestadas, es más fácil quizás porque son prestadoras de servicios, etc. Pero en el caso de una industria, las personas tienen que ir a laborar a los planteles, ¿así?

Carlos Miguel Boggiano Sánchez: Bueno, yo pienso que similar a la estrategia que ha tomado la industria química, la tiene la industria también de la ligera. Nosotros hemos tenido que reordenar las jornadas laborales, adecuar, concentrar las producciones en aquellas entidades donde es más proclive realizar la producción, teniendo en cuenta la cercanía de los trabajadores, teniendo en cuenta la proximidad de las materias primas, que ha permitido ir sorteando estas dificultades energéticas.

No obstante, como decía, se han adquirido un nivel de recursos viales de tracción eléctrica, lo que ha permitido también la transportación de los obreros y también el movimiento de algunos insumos necesarios para la producción. Creo que en esto era significativo destacar también que aquellos trabajadores que no han sido posibles reubicar, nosotros en la industria ligera, hasta 3.000 trabajadores hemos tenido de esta forma interrupta lo que han tenido las garantías salariales que hoy establece la ley para este proceso. No obstante, si no han sido reubicados dentro del sistema, se han buscado alternativas en los territorios, para como fuente de empleo también, tengan un salario digno y poder.

Lic. Oscar Figueredo: Eso quería decir, o sea, no es que se le diga al trabajador ese día, usted no puede seguir trabajando porque no hay más nada, sino que eso es un proceso interno. Hay alternativas de reubicación Con el sindicato también tengo encendido Sindicatos, los gobiernos, los territorios Para que las personas digan, bueno, tengo esta opción, tengo la otra y evitar la interrupción laboral

Carlos Miguel Boggiano Sánchez: Sobre todo se evita que estén interruptos y que dignamente puedan laborar y poder la jornada de 8 horas, la hora que sea conveniente puedan ellos hoy resarcir y como tal cumplir su derecho laboral.

Lic. Oscar Figueredo: Bueno, ¿qué otras alternativas se buscan, digamos, teniendo en cuenta, por ejemplo, el programa de transición energética en el país? Ya mis invitados lo hablaban con el tema de, por ejemplo, la movilidad eléctrica. ¿Cómo seguir apoyando, digamos, el tema de la autonomía empresarial en estas condiciones? ¿Cómo seguir, en el caso, por ejemplo, de Envametal y mis otros invitados, incrementando las exportaciones en estas difíciles condiciones de la economía? Esos temas estaremos conversando, así que, acompáñenos en los próximos minutos.

Nos habíamos quedado conversando sobre un tema que, por supuesto, yo creo que ha sido la novedad más grande que hemos tenido en estos tiempos por supuesto, obligado por la necesidad que es el tema de la transición energética o sea, la transición energética vemos como un programa de gobierno establecido desde hace varios años pero que ha tenido, digamos, mayor despegue en este último año, en 2025. No solamente con esas variaciones a la hora de la movilidad, sino también a la propia industria que ha tenido que, ante la falta de electricidad, buscar esas alternativas para la producción.

¿Cómo se ve esto en cada una de sus industrias? Lissette, tú tienes alguna industria que ya esté generando con sus propios paneles solares o que por lo menos ya tenga un poquito de electricidad de esta manera y también de la movilidad eléctrica, como decías antes.

Lissette Alonso Morales: Bueno, lo del uso de las energías renovables, yo creo que tiene uso en todos los aspectos, desde el problema de la seguridad que también es importante en todas las plantas con la instalación de luminarias hasta ya los proyectos más ambiciosos que tienen que ver con la instalación de parques solares y propiamente con las variantes energéticas a lo interno de los procesos productivos. Nosotros podemos decir en las empresas del grupo que la empresa de productos sanitarios PROSA es una de las empresas, es una empresa mixta, radicada en Cárdenas que va a la cabeza de este proyecto, tiene un proyecto amplio que está trabajando para la instalación de paneles solares que le da una autonomía energética a esa producción.

Dentro de las prioridades de la industria química, además de lograr la autonomía financiera, que un poquito más adelante estoy segura que nos vamos a referir ahí, está también la autonomía energética porque hoy, por causa de los tiempos perdidos, es por energía eléctrica justamente, no solo por combustible. Por lo tanto, la instalación de paneles hoy, la mayoría de las empresas están en, no todas ya han consolidado la adquisición, pero sí varias, se encuentran ya con luminarias adquiridas y con proyectos, y en el estadio de la realización de los estudios de factibilidad para la compra. La mayoría ya tiene realizado su diagnóstico, tiene identificadas las capacidades a instalar con esa generación de los paneles, y entonces está en el proceso propio de contratación y compra.

Lic. Oscar Figueredo: Sí, porque sabemos que realmente las industrias cubanas tienen un nivel de obsolescencia tecnológica que es grande, o sea, no solamente en el caso de ustedes, sino a nivel general. Pero también tienen una cosa buena, que es que la mayoría son grandes industrias, que tienen una cantidad de techos, por ejemplo, que se podrían utilizar o reutilizar con este tipo de tecnologías, y yo me imagino que desde un grupo empresarial también lo que dan es armonizar un poco ese desarrollo, que no solamente sea que unas vayan a la avanzada, sino también un poco ir explicando, o dándoles luces a las otras para que puedan ir desarrollando este tipo de alternativas.

Lissette Alonso Morales: Así es, Oscarito, desde la oficina central del grupo, que sí ya tiene instalados los paneles, porque la dirección y el control hay que garantizarlo en todas las circunstancias, y bueno, fuimos a la avanzada en la instalación.

Una prioridad es la instalación en las gasificadoras de oxígeno en los distintos territorios. La gasificadora de Guanabacoa, por ejemplo, ya tiene hecho todo su levantamiento, ya está identificado los equipos, ya están en Cuba para adquirirlos, y ya están en proceso de financiar los equipos para la instalación. Asimismo le sigue la de Camagüey, que tiene su proyecto concluido, la de las Tunas, estamos comenzando por la gasificadora de Matanzas, y así lo vamos a ir en el convencimiento con todas las demás.

Lic. Oscar Figueredo: ¿Y en Envametal y Gempil tienen algunas muestras también ya para hacer?

Norge Uliver Monteagudo: Bueno, ya en Envametal el tema productivo no, pero el tema de oficina tiene cinco direcciones, y las cinco este año ya cierran con independencia energética, y tenemos los proyectos previstos para ir independizando procesos productivos uno a uno, lo que se vayan generando de la misma autogestión financiera. Es lo que estamos intencionando. Pensamos cerrar este año con 18 kilowatts ya montados en paneles solares diarios.

Ya hay tres fábricas de la oficina central que lo tienen montado, faltarían las otras dos fábricas.

Lic. Oscar Figueredo: Sí, porque también cuando hablamos de transición energética, que es uno de los temas que hemos tocado aquí en Cuadrando la caja, no es solamente la instalación de un panel solar en una institución, sino también tiene que ver con la eficiencia energética, con cerrar esos ciclos productivos, que por supuesto sea mucho más eficiente porque si no, esa transición no es completa. Es así en el caso de ustedes también.

Carlos Miguel Boggiano Sánchez: También en la industria ligera hoy ya tenemos 15 servicios que se suministran energía a través de paneles fotovoltaicos. En ellas podemos citar la empresa Encomil, que en sus ocho divisiones, esta es la empresa comercializadora de la industria ligera, que juega un rol importante porque ya es la que realiza las grandes ventas en el comercio electrónico. Ya todas sus unidades a lo largo y ancho del país tienen ya respaldo eléctrico por paneles fotovoltaicos.

También varias empresas filiales de confecciones ya cuentan también con respaldo, que son importantes en la producción sobre todo de los uniformes escolares de nuestros niños. Otras de las empresas también que han logrado su respaldo y soberanía electroenergética es la empresa Suchel Proquimia. En estos momentos la empresa Compacto Caribe se encuentra montando también paneles fotovoltaicos, con lo cual es la mayor productora de envases y embalajes sobre todo de cajas corrugadas.

Creo que es importante. Y hay 12 proyectos en ejecución que deben sumarse a estos 15 durante el resto del año. No solamente trabajamos con los paneles fotovoltaicos, también en nuestras entidades hay más de 47 grupos electrónicos que en dependencia de los niveles también generan en momentos de avería, en momentos de situaciones extremas y que ayudan también a la sostenibilidad energética de nuestras producciones.

Lic. Oscar Figueredo: Y que sabemos que es una realidad que no es así, o sea, no está por igual en toda la industria nacional. Sabemos que es un tema complejo, que la transición energética es costosa, que necesita y demanda recursos de la economía y por supuesto también de los propios recursos, como usted decía, que generan a partir de los ingresos. Pero es un camino que se está abriendo y que por supuesto tiene que ver con esa satisfacción de las necesidades de la población, que es a lo que ustedes se deben y sobre todo de la economía nacional.

Y cuando se habla de momentos de crisis, a veces las personas dicen, bueno, en momentos de crisis hay que centralizarlo todo. Hay que, todo tiene que ser más férreo, todo tiene que ser un control más exacto y eso no, digamos, no va en contra de la autonomía empresarial. Se puede hablar de autonomía empresarial en estos momentos, cómo ha sido ese fenómeno, cómo se está dando en estos momentos.

Lissette, le dices a la gente del grupo, ¿podemos hacer esto, que cada una vaya viendo las cosas o están controlando más todavía?

Lissette Alonso Morales: No, al contrario, nosotros como grupo exigimos porque tanto las empresas como las unidades empresariales de base aprovechen las facultades que se le han otorgado por el Estado para su desarrollo. Y yo creo que al cierre del primer trimestre, a pesar, que ya podemos cerrar un periodo del año, a pesar de las limitaciones que ya conversamos con Energía, hay resultados que se pueden mostrar. Por ejemplo, en este primer trimestre, el grupo químico autogestionó el 82% del financiamiento con el que operó.

Eso permitió, primero que todo, asegurar productos a sectores estratégicos, pero también con las ventas que se lograron y con los ingresos en divisas que se lograron, poder financiar productos para entregar con productos a otros sectores de la economía que no tienen hoy esa posibilidad de hacer todas sus compras en divisa a partir de la dolarización parcial que existe. En el primer trimestre, por ejemplo, se sobrecumplieron los ingresos previstos externos, pero también hubo un sobrecumplimiento de los ingresos previstos en plaza. Hubo un crecimiento de los ingresos previstos en plaza.

Todo esto está relacionado porque todos los sectores, de alguna manera, han ido buscando variantes. También se han aprobado esquemas financieros. No solo esquemas cerrados, sino proyectos de autogestión financiera de los demás organismos con los que nos encadenamos, y eso nos permite también que todo el mundo pueda aprovechar las facultades a partir de la autonomía ir teniendo resultados.

Lic. Oscar Figueredo: ¿Ustedes se sienten como un directivo empoderado con esa autonomía que se les está dando?

Norge Uliver Monteagudo: Yo sí. Y mi consejero también. Los trabajadores también se ven beneficiados del uso de las facultades que nos fueron conferidas. En la autogestión no es más que pensar en cómo la empresa estatal puede llegar a un nivel. Es pensarlo y tratar de ir logrando pasito a pasito y con metas precisas. Y con la conducción, claro, de los OSDES y del Ministerio.

Todo parte de la autonomía que tú tengas del sistema financiero. Cuando tú montas tu ciclo financiero, tú vas perdiendo poquito a poquito autonomía y le bajando autonomía entonces al país. Lo que antes éramos 100% financiados por el presupuesto del Estado, por la caja central, hoy, hace dos años, nosotros hemos ido trabajando sin financiamiento central.

Es decir que no llegamos a la gran capacidad de la industria, ser autónomos, pero por lo menos el 10% que estamos trabajando hoy somos completamente autónomos. Hasta eso es un indicador. Más las cooperaciones que sí tenemos establecidas con sectores priorizados del país.

Lic. Oscar Figueredo: Y que eso tiene que ver también con el cambio de mentalidad, me imagino.

Carlos Miguel Boggiano Sánchez: Bueno, yo pienso que la autonomía está en la capacidad de los cuadros, de identificar los problemas y convertirlos en oportunidades. De ahí viene la principal autonomía.

Y de ahí, de los modelos que hoy tenemos aprobados de autogestión financiera y productiva, creo que hoy hay que buscar determinados estrategias y planes de acciones que nos conlleven a la soberanía y que el autofinanciamiento y la autogestión nos permitan el empleo y el uso de las capacidades, generando bienes y servicios que sean capaces de satisfacer a un nivel de la población, aunque hoy no satisfacen en toda la gestión. Creo que es insuficiente, pero hay un camino trazado y creo que esa autonomía está dada no solamente a un lado del decreto, de normas jurídicas, creo que en las normas jurídicas la interpretación de las mismas y el cambio de mentalidad en los momentos actuales pueden dar el fruto que hoy espera nuestro pueblo y que realmente estamos nosotros enfocados en esta tarea.

Lic. Oscar Figueredo: Me encanta eso de que la autonomía no puede ser en decretos y en papeles, porque si no se pierde, tiene que ser una acción concreta en los empresarios. Y qué bueno que también tengo aquí, porque a veces las discusiones son entre las OSDE y las empresas. Y qué bueno que la OSDE está diciendo que le está dando autonomía a sus empresas para poder hacer las cosas que necesita la economía.

Y tiene que ver también con un asunto importante, aunque no sé cuánto tiempo nos queda en este bloque, pero si no seguimos conversando. Es el tema de los encadenamientos productivos. Que esos encadenamientos productivos tienen dos miradas.

Un encadenamiento como ustedes decían, interno a lo largo de la economía, pero también esos encadenamientos con los actores no estatales de la economía que yo creo que también son importantes por el papel que tienen en nuestro desarrollo del país. ¿Cómo ha funcionado eso? Ustedes son de los directivos que miran con resquemor, con ojeriza, al sector no estatal o a sus propios compañeros de trabajo. Porque a veces las OSDE también tienen que ayudar un poco a eso a cerrar los ciclos entre las propias industrias que se ayuden. ¿Es así?

Lissette Alonso Morales: No, para nada. No tenemos prejuicio alguno de los encadenamientos y mucho menos con la forma de gestión no estatal, porque eso representa una oportunidad y hay muchas oportunidades de desarrollo a partir de la complementariedad que nos pueden ofrecer esos sectores. Y ocurren cosas… Por ejemplo, nosotros cuando planificamos el plan 2026, se habían previsto un nivel de comercialización en plaza con la forma de gestión no estatal.

¿Y qué ha ocurrido en este primer trimestre? Esos ingresos de la comercialización con la forma de gestión no estatal se han inclinado, han realizado pagos desde el exterior. Y eso que estaba previsto como un ingreso en plaza se ha convertido en un ingreso externo. Es decir, que se pueden mostrar resultados positivos en ese encadenamiento.

No sólo con la forma de gestión no estatal. La autonomía también. Hoy nuestras empresas, nuestras UEB, están estableciendo alianzas estratégicas con otras compañías, con todos los sectores en general, para su desarrollo y todo el entramado que está operando en la economía en el país tiene que encadenarse, porque unido es como nos vamos a fortalecer.

Lic. Oscar Figueredo: Norge, dos minutos. ¿Tú le pides permiso a la OSDE cuando vas a hacer un encadenamiento productivo, o te llega un negocio y dices oye yo quiero hacer esto contigo, o a partir de esa propia capacidad que decías que tienen que tener los cuadros, que tienen que tener los directivos? ¿Se hace?

Norge Uliver Monteagudo: No, no le pido permiso. Se lo comunicamos. Hay que comunicar las operaciones que uno hace, pero no le pido permiso. El tema del encadenamiento para Envametal es un modelo de negocio.

Ese fue el principal. Esa fue la salida que le dio la empresa, el directivo de la empresa, hace dos años. Y hoy, por ese encadenamiento productivo es la sostenibilidad que hemos alcanzado.

Hoy, nos encadenamos con la FAR, con la UIN, y estamos encadenados con el sector privado. El sector privado, en el año 24, importó cinco contenedores, cinco contenedores de alrededor de 400.000 euros. Ellos importaron las materias primas y nosotros producimos en conjunto, cada cual en el esquema de negocio como estamos, de la producción cooperada, realizó su operación y ese restante de la operación del encadenamiento productivo de la empresa, fue destinado al sector que no tenía recursos financieros para aportarlo, como decía Lissette en su esquema.

Y hoy, esa parte la mantenemos y lo que hemos ido es incrementando esa visión de negocio de la empresa Envametal.

Lic. Oscar Figueredo: ¿Cómo seguir, entonces, perfeccionando la labor de la empresa estatal socialista? Estos compañeros que nos acompañan aquí en el programa. Pero antes de seguir, vamos a escuchar la cuarta opinión en nuestro programa el gurú de Jatibonico y enseguida regresamos.

El Gurú de Jatibonico Es dura la situación: Nos escasea el recurso Para el adecuado curso Que exige la producción. Pero nunca será opción Rendirse a la contingencia. Y aunque golpee la urgencia Del fiul, la electricidad, Recordar que en voluntad Este país es potencia.

Lic. Oscar Figueredo: Bueno, y como decía el Gurú de Jatibonico, nunca será una opción rendirse ante la contingencia. ¿Cómo entonces hacer? Ustedes hablan de esos encadenamientos productivos, esos eslabones que se van cerrando, pero hay nuevas resoluciones que tienen que ver, por ejemplo, con esta propuesta de una empresa mixta nacional. ¿Esto ya les está llegando al oído? ¿Ya hay elementos que se están comenzando a mover o todavía eso está puesto en el papel y no ha pasado nada?

Carlos Miguel Boggiano Sánchez: No, nosotros venimos trabajando con independencia de la nueva norma jurídica que se estableció.

El grupo empresarial con sus 40 empresas viene trabajando ya en diferentes formatos de relaciones contractuales. Llámese contrato de arrendamiento, llámese contrato de producciones cooperadas, llámese contrato de máquina o de servicio. Y en esto ha habido un fruto provechoso, ya que con los nuevos actores y con socios extranjeros hemos logrado concretar alianzas estratégicas donde se ha aportado equipamiento, donde se ha aportado capital de trabajo, donde hay un mercado que, a partir de la propuesta que hace la industria nacional y las empresas, se puede retornar lo invertido y reproducir, aunque sea simplemente, esos negocios que vamos haciendo.

Lic. Oscar Figueredo: Que para las personas que no conozcan mucho, digamos que estas producciones cooperadas, me van a decir si esto es lo cierto o no, digamos que ahora alcanza un nuevo nivel porque hasta ahora tenían un tope pero que a partir de este momento con esta posibilidad de crear empresas mixtas nacionales se puede incrementar y los niveles actividad

Carlos Miguel Boggiano Sánchez: Y del capital social que puede aportar cada una de las partes. Nosotros ya tenemos algunas experiencias, aunque no se han concretado en este tema de empresas mixtas con los nuevos actores en materia de los productos de aseo limpieza y también en la gráfica y en otros también tejidos, etcétera. O sea, esto va en creciente ascenso, cumpliendo las normativas jurídicas, pero creo que ya la antesala del trabajo con la forma de gestión no estatal o con los nuevos actores ha sido la base para dar un salto hacia mayores niveles de prosperidad y de beneficio mutuo.

Lic. Oscar Figueredo: Estamos hablando de un mercado que por supuesto no satisface los niveles de demanda que tiene hoy el país, y que sabemos que son productos que son muy buscados por la población, tanto para las personas normales, naturales, normal, pero también a nivel de industria. Es así con ustedes, ¿está sucediendo? ¿Lo ven con buenos ojos estas nuevas posibilidades?

Lissette Alonso Morales: Claro que sí, Oscarito.

Lic. Oscar Figueredo: ¿Tienen miedo?

Lissette Alonso Morales: No, para nada. Lo vemos con buenos ojos. Ya con la nueva legislación, la empresa mixta nuestra de Rayo Nitro en Matanzas firmó un contrato de producción cooperada con una mipyme para la producción de un fertilizante químico mineral, fertilizante con muy buenos resultados en las pruebas de campo que se están haciendo, pero también se está evaluando la posible constitución de una empresa mixta, aprovechando las capacidades que hoy la industria no está explotando, que tiene limitadas hoy, ya sea por financiamiento o por alguna parte tecnológica, alguna pieza de repuesto que haya que financiar, y ahí puede participar la fortaleza de la forma de gestión no estatal.

Nosotros también tenemos esas capacidades que tienen esas formas de gestión de la comercialización, que yo diría que es una fortaleza también, son buenos comercializadores. Nosotros estamos, nuestra idiosincrasia está más de productores, no tenemos esa gran fortaleza como comercializadores, y parte de las alianzas estratégicas tanto con la forma de gestión no estatal como con otras, como con AUSA u otros que son fuertes en la comercialización, nos puede llevar a un mejor resultado como grupo.

Lic. Oscar Figueredo: Aunque también para las empresas privadas tienen una posibilidad con el tema de las exportaciones, que es uno de los temas que también vamos a hablar. ¿Te pasa igual en Envametal?

Norge Uliver Monteagudo: Yo considero que para la industria es bueno porque estamos recuperando capacidades productivas que hoy no están usando y podemos alcanzar, no sé, un 50, un 80% de la capacidad instalada que tenemos hoy y recuperar producciones que hace años no hacemos por este mismo esquema de financiamiento y de bloqueo, porque también el bloqueo tiene alta importancia en estos temas, nos deja el uso del financiamiento.

Lic. Oscar Figueredo: Y uno de los elementos que también hablando de financiamientos tiene que ver con las exportaciones.

Sabemos que el país está en una situación bien dura, difícil con el tema de la recaudación de divisas, que por supuesto se necesitan para poder cerrar los ciclos productivos para que la economía respire. ¿Cómo lograr en este momento tan duro? Porque realmente es un momento complejo para la economía cubana. Estamos asediados por todas las formas posibles. Aumentar esas exportaciones, ¿creen que es posible hacerlo o no?

Lissette Alonso Morales: Las exportaciones tienen que ser una prioridad en los ingresos externos de nuestro grupo. Yo creo que en la industria en general. Tenemos que lograr el plan de exportaciones que nos comprometimos porque esos ingresos son necesarios, no solo para el grupo, sino para el país en general. En el grupo nuestro, la demanda de exportación se mantiene. Tenemos una alta demanda de productos como cloro, argón, sosa cáustica, y en el mes de mayo vamos a iniciar las exportaciones. Ya tenemos los contratos cerrados y vamos a empezar a concretar exportaciones, no en los niveles quizás que quisiéramos porque las limitaciones existen. El mismo cloro depende de energía eléctrica, pero sí vamos a iniciar exportaciones y no renunciamos al plan que nos hemos propuesto.

Lic. Oscar Figueredo: Y en el caso, por ejemplo, de Gempil, que sé que tienen buenas experiencias también con el comercio electrónico, etcétera.

Carlos Miguel Boggiano Sánchez: Gempil, de todas maneras, en lo que va de año ha cumplido sus ventas y cumple sus ingresos también en USD. No obstante, hoy tiene registro de exportaciones por valor de 53 000 pesos, los cuales no tenía previsto en la primera etapa, y de ellos se manifiestan la exportación de prendas de vestido, guayaberas, medias, mobiliarias, fragancias, perfume. Creo que es una gama de productos que aunque no es suficiente para las necesidades de financiamiento que necesite hoy la industria, es un acápite donde vamos trabajando, donde se van involucrando todas las empresas del grupo, que realmente hoy no tener una mentalidad exportadora nos convierte fuera del sistema que hoy necesita nuestra economía.

Lic. Oscar Figueredo: Y muchas veces uno puede decir: bueno, ¿cómo vamos a exportar si no logramos sostener la demanda interna? Pero es que también muchas veces, primero porque la industria necesita ese dinero para poder recapitalizarse. Es dinero fresco, o sea, para la industria del país, pero también a lo interno de los grupos tengo entendido que muchas veces parte de ese dinero se destina a otras industrias que no tienen la posibilidad de exportar y que son importantes para el país, ¿no es así? Correcto. O sea, para el consumo nacional, quiero decir,

Carlos Miguel Boggiano Sánchez: Y parte de esos ingresos frescos hoy nuestro OSDE lo dedica a financiar producciones fundamentales que hoy el país necesita, que muchas veces venían de la Caja Central de Financiamiento Central del Estado. Sin embargo, hoy con el aporte de todos los ingresos por el comercio electrónico y por las exportaciones, sobre todo por el comercio electrónico, se van financiando un nivel de producto como la prensa, como es la canastilla para los niños, etcétera, que es importante en este entramado tan difícil y complejo financiero que atraviesa el país.

Norge Uliver Monteagudo: Envametal participa en las cadenas de valores, no exporta. Envametal produce, fabrica productos en la cadena de valor donde otros productos determinados salen para exportación, como el bidón para la miel, como los tubos para tabaco, Romeo 1 y Romeo 2 para Tabacuba que se exporta, y los pomos pues para la miel también.

Lic. Oscar Figueredo: Sí, claro, porque estamos hablando de que aquí lo importante no es que todos puedan exportar, sino que también ayuden a esa línea productiva y que nos encadenemos para poder lograr esos productos finales como pueden ser la miel y los otros productos que mencionaba. Y en este contexto, bueno, yo me voy más que satisfecho, creo, porque estamos hablando de que a pesar de que son momentos muy tensos para la economía y que prácticamente no tenemos dinero ni financiamiento, se buscan alternativas. ¿Creen ustedes en esa lógica que decía el presidente Díaz-Canel de que en momentos de crisis es cuando más oportunidades se pueden buscar a lo largo de la industria? ¿Lo están demostrando ustedes? ¿Lo ven ustedes en sus propios empresarios? Lissette?

Lissette Alonso Morales: Sí, claro que sí. Yo pienso que estos momentos sí representan oportunidades, sobre todo porque desarrollan la ciencia, la innovación, nos ponen a pensar, nos ponen a hacer cosas diferentes.

Lic. Oscar Figueredo: Tienes empresarios que tú has dicho: bueno, se van a paralizar y de repente tú ves que salen y exaltan.

Lissette Alonso Morales: Sí, como nosotros, por ejemplo, la planta clorososa, que es una planta principal y que tiene un impacto fundamental en la exportación, es alta consumidora de energía, pero a la vez es productora de hidrógeno. El hidrógeno puede constituirse, convertirse en una fuente de energía, y es un proyecto que ya empezamos a trabajar fruto de las mismas necesidades. Ya nos lleva a pensar en cuántas variantes, no todo va a ser paneles, hay otras variantes también.

Esa misma planta, para evitar las paradas que se producen, bueno, vamos a ver cómo se le instala un bes también para que no haya esas constantes paradas y poder aprovechar sus niveles de producción para poder cumplir las exportaciones. También estamos evaluando la instalación de hipocloradores. Todo el hipoclorito de sodio que se produce hoy se produce en electroquímica de Sagua y luego se distribuye por vía automotor hacia todas las provincias, pero ya iniciamos un proyecto con hipocloradores que pueda desagregar esa producción a nivel territorial. Entonces, ¿qué fortaleza y qué autonomía le daría al territorio poder contar con una producción? Y es un proyecto que ya comenzamos. Por eso yo digo que sí representa oportunidades porque nos pone y nos obliga al desarrollo.

En la misma empresa de fertilizantes de Matanzas se comenzó la producción de dos fertilizantes aprovechando las materias primas nacionales. Es decir, que también estos periodos de crisis obligan al desarrollo, nos ponen a pensar, y una cosa que hemos podido comprobar es el gran compromiso que tienen los trabajadores, los directivos de nuestras organizaciones, porque las ideas surgen en todas las empresas, en todas las UEB, en la base.

Lic. Oscar Figueredo: Sí, porque son los propios trabajadores buscando alternativas, y muchas veces sabemos que no es una cosa que hemos hablado, se nos ha pasado un poco en el debate, es que las industrias ante la paralización que han tenido de sus producciones principales, algunas han buscado producciones alternativas para seguir trabajando.

Carlos Miguel Boggiano Sánchez: Yo pienso que era significativo recalcar, por ejemplo, en el tema de las exportaciones, nosotros somos exportadores de pieles, pero estamos rescatando rubros exportables que con anterioridad la industria ligera fue un importante exportador. Creo que es importante destacar la sustitución de importaciones. Hay programas sectoriales que entre la ciencia y la innovación han logrado cuantioso ahorro al país, sustituyendo materias primas importadas por materias primas de producción nacional. Y pienso que en este camino, como por ejemplo la ciencia como un eslabón fundamental de la gestión del gobierno, en eso se trabaja profundamente con la anuencia y participación de todos los colectivos laborales. Creo que el protagonista grande han sido los colectivos laborales, sin descartar la presencia de técnicos y los directivos que también son un liderazgo para todos estos proyectos que tenemos.

Lic. Oscar Figueredo: ¿Norge coincide con esto? ¿Crees que es un momento de oportunidades, de buscar nuevas formas de hacer las cosas, de mover las neuronas, como tú decías, de darle más soltura a esas potencialidades que tiene la industria y la empresa cubana en la actualidad?

Norge Uliver Monteagudo: Toda crisis crea un concepto de revolución interna que te va generando opciones o variantes para producir. Y los mismos trabajadores te lo van diciendo. Antes no había montacarga en una industria, no había montacarga. ¿Cómo trabajamos? Trabajamos de esta forma. Bueno, vamos a ver esa forma otra vez. Hay que producir más. No hay corriente. Bueno, cuando venga la corriente venimos, trabajamos. Hay que mover la gente con electromovilidad, como hemos adquirido, y montamos los esquemas, buscamos trabajadores y lo ponemos. Hay un pico de campaña para una fábrica, se mueven los trabajadores; una fábrica que terminó su producción se mueve para otra fábrica y se mantienen todos trabajando. Pero hay que buscarle que los trabajadores sigan cobrando y la industria sigue avanzando. Si nos paramos, ahí sí perecemos. Tenemos que buscar estratégicamente el movimiento quirúrgico para seguir produciendo.

Lic. Oscar Figueredo: Yo creo que esa es una de las ideas fundamentales que se ha manejado en la noche de hoy: que cuando falla la corriente, cuando no hay combustible, pero siempre hay ideas, hay maneras diferentes de salir de un momento de crisis tan prolongada como esta que estamos viviendo, y que por supuesto son alternativas necesarias para que la economía cubana eche a andar, como decía la película «Y sin embargo se mueve». Yo creo que esa es una de las cosas que nos hemos llevado al debate en la noche de hoy: no estamos hablando de que todo sea perfecto. Sabemos que hay muchísimas cosas por seguir haciendo. La industria cubana tiene disímiles retos para elevar la productividad y la producción nacional y satisfacer esa demanda que tanto merece nuestro pueblo. Pero sin embargo, ante las dificultades no nos quedamos detenidos, que es lo que a veces quieren, que nos detengamos y que no sigamos produciendo.

De esta forma le agradezco a mis invitados en la noche de hoy y por supuesto le invito a usted a acompañarnos cada domingo a las 7 de la noche por el Canal Caribe para hacer juntos un cuadre diferente.

Transcripción: Ana Elena Hidalgo Reyes, Lianet Preval Avilés/ IDEAS Multimedios

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