Cuba podría ser afectada por al menos un huracán en 2026

El Instituto de Meteorología de Cuba informó que las condiciones atmosféricas y oceánicas registradas hasta hoy suponen una temporada ciclónica menos activa de lo normal, pero el país podría verse afectado por al menos un huracán.

El pronóstico estacional proyecta la formación de 11 eventos tropicales en toda la cuenca del Atlántico norte, cinco de los cuales podrán alcanzar la categoría de huracán, y dos adquirir la categoría de gran intensidad.

Ocho de ellos deben desarrollarse en el área oceánica del Atlántico, dos en el mar Caribe y uno en el golfo de México, subrayó el Centro del Clima y del Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba.

Con respecto a Cuba, el peligro de que el país sea afectado por al menos un huracán es moderado con un 40 por ciento de probabilidad, valor ligeramente superior al peligro climatológico que es de 35 por ciento. Para el caso de las tormentas tropicales, esa probabilidad aumenta a un 75 por ciento, precisó el diario Granma.

Los ciclones tropicales en 2026 serán nombrados Arthur, Bertha, Cristobal, Dolly, Edouard, Fay, Gonzalo, Hanna, Isaias, Josephine, Kyle, Leah, Marco, Nana, Omar, Paulette, Rene, Sally, Teddy, Vicky y Wilfred.

La fuente puntualiza que la actualización de este pronóstico se hará en agosto, y recuerda que la temporada ciclónica comienza el primero de junio y termina el 30 de noviembre.

La Demajagua