Celia Sánchez Manduley, salvaguarda de la memoria histórica

La heroína de la sierra y el llano, fue piedra angular en la creación de la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado (OAHCE), institución que atesora un patrimonio inigualable de la historia de Cuba.

En el fragor de la Sierra Maestra, con el fusil al hombro y la mochila repleta de municiones y papeles que para otros no tenían valor, una mujer comenzó a tejer el destino de la memoria histórica de Cuba.



A la par que desafiaba los ecos de la guerra retumbaban en las montañas, Celia Sánchez Manduley se empeñó en una misión silenciosa y trascendental: guardarlo todo, «hasta el último papelito», para que la historia se escribiera con la verdad de los documentos y no con la especulación de los vencedores.



El 9 de mayo de 1920 nacía en Media Luna, actual provincia de Granma, quien se convertiría en la «más autóctona flor de la Revolución cubana».



Su legado, no se circunscribe solo a los caminos de la Sierra, donde articuló la comunicación entre el Ejército Rebelde y el campesinado, o en la ciudad, donde también demostró destreza e inteligencia para coordinar el movimiento 26 de Julio; ni al título que ganó en

1957 como la primera mujer soldado combatiente del Ejército Rebelde.



A ella le debemos también la comprensión descubrió de la importancia de conservar todos los documentos para testimoniar el proceso de la revolución cubana.



La madrugada del 13 de mayo de 1958, en Vegas de Jibacoa, escribió a Fidel Castro una carta que contenía la semilla de la futura Oficina de Asuntos Históricos:



«Hay muchos papeles sin importancia hoy, pero que para un futuro y para la historia serán de gran valor (…) nada prueba más que los documentos, por lo que todo importa después».



Tras el triunfo de 1959, su apartamento en la calle 11 del Vedado se convirtió en el primer archivo de la naciente Revolución.



Allí acopiaba en bolsas de lona los manuscritos de la guerra que recogía de combatientes y familias de mártires, pero el espacio se volvió insuficiente.



Fue así como el 4 de mayo de 1964, con su empeño y visión, abrió sus puertas en La Habana la Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado (OAHCE), con sede en un edificio en la esquina de Línea y 10, en El Vedado.



Más de seis décadas después, aquel empeño personal es un monumento vivo de la nación.

La Oficina que ella fundó custodia un tesoro invaluable: más de 159 mil fondos fotográficos organizados en 28 colecciones y más de 56 mil fondos documentales.



Pero su legado visionario fue más allá de los papeles. Celia impulsó la creación de un archivo oral único que recoge en más de 7000 documentos sonoros los testimonios de los protagonistas de la gesta, desde los asaltantes del Moncada hasta los combatientes de la Batalla de Guisa.



Sobre el papel de Celia en la creación de la OAHCE opinó a la Agencia Cubana de Noticias, Jorge Luis Aneiros Alonso, su director.



«Gracias a esa prioridad, la oficina constituye en la actualidad uno de los archivos en las mejores condiciones de conservación del país, y atesora importantes documentos de la historia, por ejemplo, toda la colección de documentos originales del Héroe Nacional José Martí, la mayor parte de los documentos del Comandante en Jefe Fidel Castro, de Ernesto Guevara, de la propia Celia, del General de Ejército Raúl Castro, buena parte de ellos, constancias en la etapa de la lucha insurreccional y de su vida en general».



Destacó también, que el registro va mucho más allá, y cuentan con más de medio millón de fotos, fundamentalmente de ese período histórico, originales de la prensa de época, cientos de entrevistas a combatientes, muchos de ellos anónimos o poco conocidos, pero que se entrevistaron en la oficina y ahí está su voz, su testimonio, esperando que vengan los investigadores a utilizarlos.



Celia falleció el 11 de enero de 1980, pero su espíritu permanece en cada rincón de la Oficina, reflejado en el cuidado ejemplar de los originales, en la digitalización de los archivos y en la Cátedra de Estudios que lleva su nombre.



Hoy, cuando la mentira y la posverdad acechan, la OAHCE se erige como un bastión de la verdad histórica.



Fuentes consultadas:

Artículo Celia: La albacea de los documentos de la insurrección, publicado por Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX).

Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado, en Ecured.

Oficina de Asuntos Históricos: 60 años preservando la historia cubana (9 de mayo de 2024), en el sitio digital del gobierno de La Habana.

Oficina de Asuntos Históricos del Consejo de Estado (8 de mayo de 2020). Agencia Cubana de Noticias.

Medio siglo de la Oficina de Asuntos Históricos: Todo importa (3 de mayo de 2014). Granma.

Anaisis Hidalgo Rodríguez