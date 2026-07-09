Constató Díaz-Canel soluciones nacionales energéticas y constructivas

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República, recorrió este miércoles entidades de la industria nacional dedicadas a tecnologías energéticas y constructivas, con el propósito de impulsar el desarrollo sostenible y la defensa del país, informaron desde la web de Presidencia.

Acompañado por Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro, y el General de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, ambos miembros del Buró Político, así como por integrantes del Consejo de Ministros, el mandatario visitó un taller destinado a la producción de paneles de poliestireno expandido con malla electrosoldada.

Este sistema constructivo, basado en paneles prefabricados para muros y paredes, permite un ahorro de entre el 20 y el 30 por ciento de cemento y más del 50 por ciento de acero, según especialistas de la entidad.

Se informó que ya se ejecutaron cimentaciones de dos tipologías de viviendas en La Habana y en regiones centrales y orientales del país, con resultados favorables en rapidez y economía.

La tecnología también se aplica en el revestimiento de casas contenedores y contenedores refrigerados, experiencias que fueron constatadas por el Jefe de Estado durante el recorrido.

Esta jornada incluyó una visita a la línea de montaje de paneles solares, donde se han fabricado más de tres mil 200 unidades en lo que va de año, con destino a la comercialización y a la instalación de sistemas fotovoltaicos en la propia entidad.

Con la llegada de nuevos inversores y baterías, la fábrica prevé establecer un sistema de doble turno de trabajo para alcanzar una producción diaria de 120 paneles, lo que contribuirá a reducir la dependencia del Sistema Eléctrico Nacional.

Díaz-Canel llamó a generalizar estas experiencias en otras regiones y entidades del país, al destacar su utilidad para enfrentar la crisis energética derivada del recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero del gobierno de Estados Unidos y el cerco petrolero.

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