Herramientas digitales fortalecen respuesta al VIH en Cuba

El uso de herramientas digitales contribuye hoy a una respuesta más eficiente al VIH en Cuba, al facilitar el acceso y uso de información clave para la prevención, el diagnóstico y la atención.

Los sistemas Datasoft, MEDISYS-VIH y Genesys están apoyando la gestión de servicios relacionados con VIH, y la labor de actores comunitarios y del personal sanitario en el primer nivel de atención de salud.

Así lo destaca en su sitio web el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), uno de los impulsores de este esfuerzo, que ha permitido integrar información a diferentes niveles del sistema de salud y así reducir la posibilidad de errores y mejorar las oportunidades de análisis y toma de decisiones.

Datasoft y MEDISYS-VIH permiten el registro y monitoreo tanto de personas negativas al VIH como de personas que viven con VIH, en los servicios de prevención y atención, mientras que Genesys apoya la gestión de servicios como la profilaxis preexposición y la orientación jurídica en el contexto de la respuesta nacional al virus.

Articuladas entre sí, estas capacidades constituyen una base esencial para el diseño, seguimiento y ajuste de los programas dirigidos a ampliar la cobertura y efectividad de las estrategias y acciones frente al VIH en el país, resalta el texto.

Este esfuerzo está auspiciado además por el Ministerio de Salud Pública (Minsap), organizaciones de la sociedad civil y el Fondo Mundial de Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria.

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