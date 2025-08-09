Tiro y remo se roban la arrancada en Panamericanos (j)

Asunción, 9 ago (Prensa Latina) El tiro y el remo se robarán hoy la arrancada en los II Juegos Panamericanos juveniles de Asunción 2025, al comenzar las acciones antes de la ceremonia inaugural.

La cita tendrá sus actos protocolares mañana, pero este sábado ya empezarán a disputarse competencias en estas dos modalidades.

En el canal de remo iniciarán las eliminatorias en el doble par para hombres y el individual de mujeres, que tendrán la clasificación directa a la final y la repesca en la mañana.

Asimismo, en el polígono de tiro darán inicio las competiciones en el skeet, tanto masculino como femenino.

La ceremonia inaugural de esta justa multideportiva tendrá lugar mañana en el emblemático estadio Defensores del Chaco.

