Arrecian en Granma acciones por impedir cobros en línea

Varios establecimientos privados fueron cerrados esta semana en la ciudad de Bayamo y en otras localidades de Granma por negarse a aceptar pagos mediante las vías electrónicas establecidas. Magaly Carrero Salcedo, coordinadora de programas y objetivos del Gobierno Provincial, explicó que la Oficina Nacional de Administración Tributaria en el territorio lidera las acciones.

Dirige el enfrentamiento un grupo multidisciplinario creado en la provincia para el control del cumplimiento de las disposiciones relacionadas con los cobros digitales.

En medios de prensa y redes sociales se publican fotografías y datos de las unidades clausuradas, en la cuales se coloca una pegatina con los textos “Establecimiento cerrado por orden ONAT” y “Tu responsabilidad tributaria marca la diferencia”.

Magaly Carrero Salcedo, coordinadora de programas y objetivos del Gobierno Provincial, explicó que la Oficina Nacional de Administración Tributaria en el territorio lidera las acciones.

Dirige el enfrentamiento un grupo multidisciplinario creado en la provincia para el control del cumplimiento de las disposiciones relacionadas con los cobros digitales.

En medios de prensa y redes sociales se publican fotografías y datos de las unidades clausuradas, en las cuales se coloca una pegatina con los textos “Establecimiento cerrado por orden ONAT” y “Tu responsabilidad tributaria marca la diferencia”.

Tal actuación oficial, que goza de amplio respaldo del pueblo, se fundamenta en lo regulado por la resolución número 93 de 2023 del Ministerio de Comercio Interior, que dispone la obligación de los comercializadores de ofrecer facilidades para el pago digital mediante las pasarelas nacionales o terminales de punto de venta.

La disposición alcanza, entre otros, a trabajadores por cuenta propia, micro, pequeñas y medianas empresas, cooperativas, proyectos de desarrollo local y otras formas de gestión que comercialicen bienes o presten servicios a la población.

Tal regulación no impide el pago en efectivo, si así desea hacerlo el cliente, y su incumplimiento puede derivar en multas, cierre del establecimiento, retiro de autorizaciones comerciales, decomiso de instrumentos, equipos o mercancías vinculados con la infracción.

El Banco Central de Cuba, en julio último, informó acerca de una bonificación del dos por ciento para los comercios que utilicen el servicio de pago en línea, y una reducción de la comisión al 0,8 por ciento por el uso de ese servicio, además de la acreditación inmediata de las operaciones.

Asimismo, este viernes tendrán lugar reuniones de comercializadores privados con el Gobierno de Granma, a fin de poner coto a la imposición irracional de altos precios, sobre todo a alimentos, como el aceite.

La Demajagua