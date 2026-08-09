Bahamas envía a Cuba donación de medicamentos para niños con cáncer. 

Gobierno de la Mancomunidad de Las Bahamas anunció este viernes el envío de la primera carga, de tres previstas, que conforman una donación de medicamentos destinados al tratamiento del cáncer en edades pediátricas en Cuba, informó la embajada cubana en Nassau desde su perfil en Facebook.

La iniciativa permitirá contribuir a la atención de niños que padecen esta grave enfermedad y representa un significativo gesto de solidaridad y cooperación entre ambas naciones, al fortalecer los vínculos de apoyo mutuo en el ámbito de la salud.

El anuncio fue realizado durante una rueda de prensa, en el Aeropuerto Internacional de Nassau, Lynden Pindling, encabezada por Michael Darville, ministro de Salud de Las Bahamas, con la participación del embajador de la República de Cuba, Juan Carlos Marcof Sánchez, y de la directora general del Ministerio de Relaciones Exteriores, Jerusa Alí.

Durante su intervención, el ministro Darville destacó el compromiso del Gobierno bahamés con la cooperación humanitaria y expresó que esta contribución responde al profundo sentido de solidaridad del pueblo y el Gobierno de Las Bahamas con Cuba, especialmente con los niños que requieren tratamientos oncológicos especializados. Destacó las muestras de solidaridad de Cuba con Las Bahamas en momentos anteriores, por ejemplo durante la pandemia de la COVID- 19.

Por su parte, el embajador Juan Carlos Marcof Sánchez agradeció el noble gesto del pueblo y el Gobierno bahamés, al subrayar que la donación se recibe en un momento particularmente complejo para Cuba, marcado por el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos y la aplicación de nuevas sanciones que afectan el acceso a medicamentos e insumos esenciales para el sistema de salud.

Marcof destacó el impacto negativo que en este sector está teniendo la política agresiva y hostil de EEUU hacia Cuba provocando que la tasa de supervivencia de los niños que padecen de cáncer haya descendido del 85% al 65%, que la tasa de mortalidad infantil se haya duplicado, así como la espera de 100 mil pacientes por una cirugía, entre ellos 12 mil niños.

El diplomático cubano señaló que este acto de cooperación trasciende el valor material de los medicamentos, pues representa una expresión concreta de amistad, sensibilidad y compromiso con la vida de los niños cubanos que enfrentan el cáncer. Asimismo, afirmó que la iniciativa marca un nuevo hito en la historia de solidaridad y amistad que ha unido durante décadas a los pueblos de Cuba y Las Bahamas.

La entrega anunciada este viernes constituye el primero de tres previstos por el Gobierno bahamés, como parte de un esfuerzo coordinado para contribuir al tratamiento de pacientes pediátricos oncológicos en Cuba y reafirmar los históricos lazos de cooperación y fraternidad entre las dos naciones caribeñas.

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