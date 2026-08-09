China entrega a Cuba nuevo donativo de sistemas fotovoltaicos

El Gobierno de China entregó oficialmente a Cuba un segundo donativo de cinco mil sistemas fotovoltaicos destinados a electrificar viviendas aisladas en zonas rurales de los 169 municipios del país, trascendió hoy.

De acuerdo con una información del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera (Mincex), los equipos también serán empleados para respaldar con energía solar instalaciones de servicios esenciales como centros de salud y urgencias médicas, círculos infantiles, casas de niños sin amparo filial y sucursales bancarias, entre otros, con el propósito de contribuir a garantizar prestaciones básicas a la población cubana.

La ceremonia de entrega se realizó en la sede del Mincex, donde representantes de ambos países destacaron el impacto social de esta cooperación y la importancia del donativo para el fortalecimiento del sistema energético nacional.

Gestionados por la Agencia de Cooperación Internacional para el Desarrollo de China, los sistemas poseen una potencia superior a los entregados en el donativo recibido el pasado año, al alcanzar los 3,6 kilovatios-hora (KWh), además de duplicar su capacidad de almacenamiento hasta 14,3 KWh, lo que incrementa su eficiencia y adaptación a las condiciones del sistema eléctrico cubano.

En el acto, el vice primer ministro y titular del Mincex, Oscar Pérez-Oliva, agradeció el permanente respaldo del Gobierno chino al sector energético cubano y destacó el significado de esta ayuda en el complejo escenario que atraviesa el país.

Por su parte, el embajador de China en Cuba, Hua Xin, señaló que, vísperas de la conmemoración del centenario del natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, estos equipos constituyen un regalo del pueblo chino para contribuir de manera práctica al bienestar de la población cubana.

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La entrega consolida los vínculos de cooperación energética entre China y Cuba y acompaña los esfuerzos de la nación caribeña en su proceso de transición hacia fuentes renovables de energía.

En la ceremonia participaron directivos del Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, la Unión Eléctrica de Cuba y representantes de la Embajada de China en esta capital.

Radio Bayamo